Німеччина може долучитися до забезпечення майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною, повідомляє Reuters, цитуючи міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Берлін розглядає варіанти участі у миротворчих силах в Україні

Пісторіус зауважив, що ще занадто рано приймати рішення про присутність військ в Україні, оскільки не було ні переговорів, ні припинення вогню.

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“Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль”, − пояснив очільник німецького відомства.

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За словами міністра, ще складно визначити, якою може бути ця роль, оскільки все залежать від умов припинення вогню та можливого мандату миротворчих сил.

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“З моєї відповіді ви можете сказати, що зараз є набагато більше питань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді”, − підсумував міністр оборони Німеччини.

Про миротворців можна говорити лише після припинення вогню

Висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кайа Каллас заявила, що до обговорення ініціативи щодо відправлення в Україну миротворчої місії, має настати мир.

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У європейських столицях триває дискусія про введення іноземних військ на територію України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допускає розміщення миротворчих сил ФРН в Україні.

Для відправлення військ ЄС необхідна згода всіх держав-членів, а такого обговорення поки що не проводилося, Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.