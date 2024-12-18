У Росії затримали громадянина Узбекистану, якого підозрюють у підриві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова 17 грудня в Москві, повідомляє Слідчий комітет РФ.

СБУ організувала замах на Кирилова: затримали виконавця

Чоловіка затримали в селі Чорне Балашихинського району Підмосков’я.

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Згідно з даними ворожих спецлужб, для спостереження підривник орендував каршерінговий автомобіль, установив у ньому Wi-Fi-камеру, а фільмування начебто транслювалася організатором у Дніпро.

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Під час допиту затриманий сказав, що його “завербували українські спецслужби. Так він прибув до Москви й отримав саморобний вибуховий пристрій, розмістив його на електросамокаті, який припаркував поблизу під’їзду житлового будинку, де проживав Кирилов.

За підрив йому нібито обіцяли заплатити 100 тис. доларів США та виїзд до однієї з європейських країн для проживання.

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Відео з моментом знищення генерала Кирилова

У мережі з‘явилося унікальне відео сьогоднішньої спецоперації Служби безпеки України з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова. Відео та додаткову інформацію Kyiv Post отримав від поінформованих джерел в українській спецслужбі.

У ніч на 17 листопада у Москві Служба безпеки України провела спецоперацію зі знищення начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова та його помічника. Вони підірвалися біля будинку.

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