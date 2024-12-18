Цього року в Україні воювали на 100 тис. більше російських солдатів, пише Le Monde, цитуючи Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського.

Війна на виснаження: Сирський про нові виклики та успіхи ЗСУ

За словами Головкома ЗСУ, ситуація напружена на всіх 1 130 кілометрах лінії фронту.

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Наразі росіяни продовжують збільшувати численність своєї армії, лише цього року стало на 100 000 російських солдатів більше в Україні.

Сирський вважає, що на тактику застосування військ вплинуло протистояння технологій, тому ЗСУ мають постійно ставити питання про те, як саме вести війну.

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“Конфлікт вийшов на такий технологічний рівень, з безпілотниками, що ми можемо говорити про протистояння технологій так само, як і про протистояння збройних сил”, − зауважив генерал.

Він додав, що ворог застосовує значну кількості російських військових, щоб зламати українську оборону, а ракетними та безпілотними ударами по містах - зруйнувати інфраструктуру.

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Сирський зазначив, що Збройні Сили України мають чітко розроблену стратегію оборони, покликану протистояти агресору, який переважає за кількістю військового персоналу та озброєння. Головною метою є завдати максимальних втрат противнику на полі бою та знищити його військовий потенціал на його території.

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“У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону”, − пояснив Сирський щодо операції на Курщині.

Саме так послабили російський наступальний потенціал та знизили інтенсивність атак, за винятком Покровська та Курахового.

Війська РФ показують рекордні темпи наступу

У ніч проти 27 листопада аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку в Донецькій області. Вони також зафіксували просування ворога в районах Новомлинська та Кругляківки в Харківській області.

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Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував новий контрнаступ ЗСУ.