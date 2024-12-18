Сенат Чехії одноголосно визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду, повідомила керівниця української делегації до ПАРЄ Марія Мезенцева.
Чехія долучилася до визнання геноциду кримських татар
Чеський сенат одноголосно визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду. Як зазгначається, 76 сенаторів були присутні, з них 70 підтримали рішення, четверо утрималися, а проти не проголосував ніхто.
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“Слово від делегації має Мустафа Джемілєв. Сенат аплодує стоячи”, − додала Мезенцева.
ПАРЄ одноголосно визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українців
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію “Вшанування 90-х роковин Голодомору − Україна знову стикається із загрозою геноциду”.
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Це вже другий документ цієї тематики. ПАРЄ визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу в жовтні 2023 року.
15 травня комітет із закордонних справ Конгресу депутатів Іспанії ухвалив резолюцію про офіційне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців.