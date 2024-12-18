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Чеський сенат одноголосно визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду. Як зазгначається, 76 сенаторів були присутні, з них 70 підтримали рішення, четверо утрималися, а проти не проголосував ніхто.

ПАРЄ одноголосно визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українців

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію “Вшанування 90-х роковин Голодомору − Україна знову стикається із загрозою геноциду”.

Більше по темі Фіцо обговорить з головою Єврокомісії транзит газу через Україну Словаччина прагне зберегти поставки російського газу, попри відмову України продовжувати контракт з “Газпромом”.

Це вже другий документ цієї тематики. ПАРЄ визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу в жовтні 2023 року.

15 травня комітет із закордонних справ Конгресу депутатів Іспанії ухвалив резолюцію про офіційне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців.