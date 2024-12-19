Російський військовий, якого взяли в полон бійці бригади “Форпост” Державної прикордонної служби України, розповів, що їм наказали розстрілювати українських полонених.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
37 років за ґратами тп наказ вбивати: російський полонений розповів про злочини
Росіяни атакували на восьми МТ-ЛБ, половину з яких знищили бійці бригади “Форпост”.
“Піхоту, яка розбіглась, добивали пілоти FPV-дронів та мінометники. Одного “асвабадітєля” взяли в полон”, − уточнив прикордонник.
З 51 року свого життя цей воїн країни-агресора провів 37 років за ґратами.
“Нам казали не здаватись, а полонених – “обнулити”, – пояснив він.
Україна та Росія обмінялися списками військовополонених
У листопаді Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою на території Білорусі.
Там вони обмінялися листами між військовополоненими та їхніми родинами.
Північнокорейські військові зазнали великих втрат на Курщині через брак досвіду
Дмитро Лубінець також провів переговори з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії, наголосивши на необхідності доступу організації до українських військовополонених та цивільних, які утримуються Росією.
3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.