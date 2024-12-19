Російський військовий, якого взяли в полон бійці бригади “Форпост” Державної прикордонної служби України, розповів, що їм наказали розстрілювати українських полонених.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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37 років за ґратами тп наказ вбивати: російський полонений розповів про злочини

Росіяни атакували на восьми МТ-ЛБ, половину з яких знищили бійці бригади “Форпост”.

“Піхоту, яка розбіглась, добивали пілоти FPV-дронів та мінометники. Одного “асвабадітєля” взяли в полон”, − уточнив прикордонник.

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З 51 року свого життя цей воїн країни-агресора провів 37 років за ґратами.

“Нам казали не здаватись, а полонених – “обнулити”, – пояснив він.

Україна та Росія обмінялися списками військовополонених

У листопаді Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою на території Білорусі.

Там вони обмінялися листами між військовополоненими та їхніми родинами.

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Дмитро Лубінець також провів переговори з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії, наголосивши на необхідності доступу організації до українських військовополонених та цивільних, які утримуються Росією.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

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