Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує ще майже двох десятків систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури, особливо АЕС, від російських атак.

Про це він заявив під час засідання Європейської ради у Брюсселі.

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Зеленський закликав партнерів передати Україні системи ППО

“Нам потрібно ще 19 систем для захисту енергетичної інфраструктури, особливо атомних електростанцій, від російських ракет. Ці системи, що вже зберігаються на базах партнерів, можуть рятувати життя”, - заявив Зеленський.

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Президент України зазначив, що ці системи, що вже зберігаються на базах партнерів, можуть рятувати життя.

“Я закликаю вас і далі нас підтримувати й допомогти посилити відданість Білого дому зобов’язанням щодо покращення протиповітряної оборони України”, - додав він.

Рютте і Зеленський розповіли про плани на саміті в Брюсселі

Генсек НАТО Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський на переговорах у Брюсселі сконцентруються на зміцненні позицій України та питанні економіки.

Більше по темі Каллас закликала не спонукати Зеленського до мирних переговорів Дипломатка вважає, що переговори не можуть відбутися поки Путін не захоче миру.

У Брюсселі Рютте проведе двосторонню зустріч із Зеленським, після чого до неї приєднаються інші європейські лідери.

“Дуже високо на порядку денному буде забезпечення того, щоб президент, його команда, Україна перебували в кращому становищі в той день, коли вони вирішать почати мирні переговори”, − пояснив очільник НАТО.

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Альянсу відомо про потребу України в 19 системах ППО для захисту критичної інфраструктури.

За словами Зеленського, зустрічі в Брюсселі, є “дуже гарною можливістю поговорити про гарантії безпеки для України на сьогодні і на завтра”.