США запровадили санкції проти співробітників Міністерства внутрішніх справ Грузії, причетних до розгону протестувальників, повідомив Державний департамент США.

США запровадили санкції проти високопосадовців Грузії − подробиці

Пд обмеження потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, а також заступник очільника департаменту спецзавдань МВС Мірза Кезевадзе.

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У заяві Державного департаменту США зазначається, що США рішуче засуджують насильство з боку грузинської влади проти мирних протестувальників, журналістів, правозахисників та опозиційних політиків. Американська сторона підкреслила, що підтримує народ Грузії та прагне притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини.

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Держдепартамент готує візові обмеження стосовно деяких грузинських громадян та членів їхніх родин, зокрема щодо працівників правоохоронних органів та служб безпеки, причетних до насильства проти протестувальників.

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Обмеження стосуватимуться посадовців муніципальних органів влади, які зловживали своїм посадовим становищем. Йдеться про продовження візових заходів, вжитих минулого тижня, та розширення санкцій США, запроваджених проти грузинських чиновників у вересні.

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Виборча колегія Грузії обрала президента

Виборча колегія Грузії обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі - представника керівної партії «Грузинської мрії», колишнього футболіста та депутата парламенту.

Опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі ці вибори не визнають.

Чотири найбільші опозиційні партії звернулися до Євросоюзу.

Вони закликали підтримати грузинський народ та європейські цінності. А також визнати нелегітимним режим засновника “Грузинської мрії” Бідзіни Іванішвілі, який вони називають самопроголошеним.

Міністерство закордонних справ Естонії у неділю заборонило в’їзд до країни ще 14 чиновникам і суддям із Грузії.