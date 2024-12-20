Варшава підтримує ідею відкриття нових консульських установ України на території Польщі, повідомив Укрінформ, цитуючи речника МЗС Польщі Павела Вронського.

Розширення української консульської мережі в Польщі − подробиці

“Ми є прихильниками того, щоб громадяни України мали якнайширшу консульську опіку. Тож не думаю, що на цьому шляху будуть якісь проблеми”, − зазначив Вронський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він додав, що зовнішньополітичні відомства Польщі й України вже листувалися з приводу відкриття консульської установи у Познані. Водночас, як тільки поступить така ж пропозиція щодо консульської установи в Ряшеві − польська сторона відразу надасть свою відповідь.

Advertisement

Вронський нагадав, що МЗС Польщі дало згоду на відкриття консульської установи України в Познані і зараз це вже є питанням узгоджень між українським МЗС й органами місцевої влади у Познані.

Більше по темі Литва інвестуватиме у виробництво української ракети-дрона “Паляниця” Сьогодні до Києва прибув прем’єр Литви, а в Кабміні розпочалися міжурядові консультації

Україна збирається відкрити два нових консульства у Польщі

Міністерство закордонних справ планує відкрити дві додаткові консульські установи у польських містах Жешуві та Познані, а також розширювати консульську присутність у Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції.

З 2025 року вже будуть працювати нові системи перетину кордону EES та ETIAS.

Advertisement

EES – це інноваційна автоматизована система обліку в’їзду та виїзду з Шенгенської зони. Вона буде запроваджена не лише в країнах-членах ЄС, а й у державах, що входять до Шенгенської угоди.

Нова система дозволить відмовитися від традиційного паспортного контролю з проставлянням штампів.

Що українцям варто знати про нові правила перетину кордону з ЄС читайте у матеріалі Kyiv Post.