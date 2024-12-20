Найближчими днями адміністрація чинного президента США Джо Байдена оголосить свій фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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США оголосять про фінальний пакет USAI − подробиці

Пакет містить перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси, однак точний вміст очікується, коли пакет уже оголосять.

За словами джерел, вартість пакета становитиме близько 1,2 мільярда доларів.

За програмою USAI, військова техніка закуповується в оборонпрому або в партнерів, а не береться з американських запасів, тобто передача на поле бою може зайняти місяці або роки.

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Пакет USAI може стати одним з останніх кроків США з надання прямої військової підтримки Україні, оскільки Київ готується до повернення новообраного президента Дональда Трампа.

За три роки війни Штати надали 175 млрд доларів на допомогу Україні, зокрема приблизно 61,4 млрд доларів на безпекову допомогу.

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Близько половини цієї допомоги надійшло через програму USAI, а решту вилучили з наявних військових запасів на підставі президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA).

Залишок президентських повноважень на скорочення склав 5,6 млрд доларів.

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Наразі невідомо як саме США допомагатимуть Україні відсутності спеціального фінансування USAI.

Білий дім не встигне відправити виділену допомогу Україні до приходу Трампа

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, не зможе витратити всі 5,6 мільярда доларів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні.

За даними The New York Times, адміністрація США планує використати лише частину з 5,6 мільярда доларів, що залишаються в президентському фонді.

Це дозволить швидко передати наявні запаси озброєння Україні, оминаючи тривалий процес виробництва за новими контрактами.

Раніше Дональд Трамп оголосив про призначення свого вірного прихильника, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлоґа своїм спеціальним представником в Україні.

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Новообраний президент США Дональд Трамп створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США.