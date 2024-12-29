Останнім часом Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні.

Такого висновку дійшли в британській розвідці.

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Нова тактика ракетних ударів: що відомо

Британські розвідники проаналізували останню ракетну атаку по Україні у ніч 13 грудня.

Під час масштабного удару окупанти запустили понад 90 ракет різних видів та щонайменше 180 безпілотників. Росіяни застосували засоби авіації дальньої дії та засоби тактичної авіації.

Під прицілом була українська енергетика.

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Фахівці зазначають, що тепер росіяни стали довше накопичувати запаси, аби потім завдати більш масованого удару.

«Починаючи з серпня 2024 року, дуже ймовірно, що Росія обрала тактику накопичення запасів між ударами, а потім здійснює більші та менш часті хвилі ударів, на відміну від більш регулярних і дрібних атак, які проводилися раніше цього року», - пояснили в Міноборони Британії.

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У ГУР розповіли, скільки ракет має Росія

У ГУР зазначають, що Росія продовжує поповнювати свій ракетний арсенал.

За місяць РФ може виготовляти від 40 до 50 «Іскандерів» за місяць, 30-50 «Калібрів» та близько 50 ракет «Х-101».

«Думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал чи запас у ворога - ні, це не так», - сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

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За його даними, у запасах Росії близько 1400 далекобійних ракет. З них близько 350 «Калібрів», 500 «Оніксів», понад 50 «Кинджалів», понад 130 «Іскандерів» та понад 400 ракет класу «Х-101», «Х-55», «Х-35».