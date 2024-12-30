Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у інтерв’ю агенції “РИА-Новости” заявив про намір Москви скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності (РСМД), здатних нести ядерні боєголовки.

Мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності − що треба знати

Для виправдання цього кроку Лавров використав звинувачення в бік США, які нібито “розгорнули аналогічні озброєння в різних регіонах світу”. Він назвав мораторій на розміщення РСМД “практично нежиттєздатним” і заявив про необхідність відмовитися від нього.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Лавров стверджує, що Росія нібито дотримується лімітів, встановлених договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), термін дії якого спливає у лютому 2026 року. Він зазначив, що “багато чого може трапитися” до цього часу, натякаючи на можливість виходу Росії з ДСНО.

Тріумф Трампа, падіння Асада, олімпійська радість: Ключові події 2024 року
Більше по темі

Тріумф Трампа, падіння Асада, олімпійська радість: Ключові події 2024 року

AFP згадує головні історії, які потрапили в заголовки новин цього року.

Переговори зі США з цього питання Москва наразі не планує, звинувачуючи Вашингтон у проведенні “антиросійського курсу”.

Скасування мораторію на розгортання РСМД, підписаного 1987 року Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом, може призвести до нового витка перегонів озброєнь та підвищення рівня ядерної загрози.

Advertisement

У ГУР розповіли про запас ракет у РФ

Росія може виготовляти від 40 до 50 “Іскандерів” за місяць, 30-50 “Калібрів” та близько 50 ракет “Х-101”.

Завдяки виробництву нового озброєння ракетний арсенал росіян далеко не вичерпаний. У запасах у Росії близько 1400 далекобійних ракет.

З них близько 350 “Калібрів”, 500 “Оніксів”, понад 50 “Кинджалів”, понад 130 “Іскандерів” та понад 400 ракет класу “Х-101”, “Х-55”, “Х-35”.

Аналітики Інституту вивчення війни писали, що попри західні санкції, Росія збільшує виробництво “Шахедів”.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія поширює фейки про провокації щодо української ГТС Росія
Росія поширює фейки про провокації щодо української ГТС
Київ Пост
44хв тому
Військово-морська логістика РФ у Криму знищена − Плетенчук Росія
Військово-морська логістика РФ у Криму знищена − Плетенчук
Київ Пост
4г тому
Тріумф Трампа, падіння Асада, олімпійська радість: Ключові події 2024 року Росія
Тріумф Трампа, падіння Асада, олімпійська радість: Ключові події 2024 року
За матеріалами AFP
5г тому
Кремль не бачить передумов для завершення війни в Україні Путін
Кремль не бачить передумов для завершення війни в Україні
Київ Пост
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній Зеленський визначив кандидатуру на посаду військового омбудсмена
Далі » Українська ППО збила 21 російський безпілотник, ще 22 локаційно втрачені