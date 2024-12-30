Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у інтерв’ю агенції “РИА-Новости” заявив про намір Москви скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності (РСМД), здатних нести ядерні боєголовки.

Мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності − що треба знати

Для виправдання цього кроку Лавров використав звинувачення в бік США, які нібито “розгорнули аналогічні озброєння в різних регіонах світу”. Він назвав мораторій на розміщення РСМД “практично нежиттєздатним” і заявив про необхідність відмовитися від нього.

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Лавров стверджує, що Росія нібито дотримується лімітів, встановлених договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), термін дії якого спливає у лютому 2026 року. Він зазначив, що “багато чого може трапитися” до цього часу, натякаючи на можливість виходу Росії з ДСНО.

Переговори зі США з цього питання Москва наразі не планує, звинувачуючи Вашингтон у проведенні “антиросійського курсу”.

Скасування мораторію на розгортання РСМД, підписаного 1987 року Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом, може призвести до нового витка перегонів озброєнь та підвищення рівня ядерної загрози.

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У ГУР розповіли про запас ракет у РФ

Росія може виготовляти від 40 до 50 “Іскандерів” за місяць, 30-50 “Калібрів” та близько 50 ракет “Х-101”.

Завдяки виробництву нового озброєння ракетний арсенал росіян далеко не вичерпаний. У запасах у Росії близько 1400 далекобійних ракет.

З них близько 350 “Калібрів”, 500 “Оніксів”, понад 50 “Кинджалів”, понад 130 “Іскандерів” та понад 400 ракет класу “Х-101”, “Х-55”, “Х-35”.

Аналітики Інституту вивчення війни писали, що попри західні санкції, Росія збільшує виробництво “Шахедів”.