“Ми в Україні шоковані звісткою про напад у Новому Орлеані, США, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень, – написав Зеленський у мережі Х. – Віримо, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності. Насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця в нашому світі, і з ними не можна миритися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він “шокований” звісткою про наїзд автомобіля на натовп людей, що святкували Новий рік у Новому Орлеані, і що народ його країни – разом із американським народом.

Світ відреагував на нападу у Новому Орлеані: що сказали лідери

Новий Орлеан був заснований колоністами з Франції, і напад стався у знаменитому Французькому кварталі міста. «Наші думки з сім’ями загиблих і поранених, а також з американським народом, чию скорботу ми поділяємо», – cказав президент Франції Емманюель Макрон.

Свої співчуття також висловив Крістіан Естрозі, мер Ніцци, де в 2016 році в результаті нападу загинуло 86 людей. «Трагедія в Новому Орлеані, місті-побратимі Ніцци, дуже боляче нагадує нашу власну... Наші думки з сім’ями і життями, які обірвалися під час святкування Нового року», – написав він у мережі X.

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Там же очільниця дипломатї Європейського Союзу Кая Каллас написала: «Я глибоко засмучена навмисним нападом на тих, хто святкував Новий рік у Новому Орлеані. Такому насильству немає виправдання... Ми повністю солідарні з жертвами та їхніми сім’ями в цей трагічний час».

«Жахливі новини з Нового Орлеана, – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму дописі в X. – Люди, які радісно святкували, були позбавлені життя і поранені безглуздою ненавистю. Ми сумуємо разом із рідними й близькими жертв і бажаємо всім пораненим швидкого одужання».

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«Глибоко засмучений терористичною атакою в Новому Орлеані, – написав міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у мережі Х. – Висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих. Бажаю швидкого одужання двом постраждалим громадянам Ізраїлю і всім пораненим... Терору немає місця в нашому світі».

«Ми глибоко засмучені нападом, що стався в Новому Орлеані, США, – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини. – Ми висловлюємо наші співчуття сім’ям і близьким тих, хто втратив життя... Ми сподіваємося, що мотив нападу буде розкритий якнайшвидше, і що причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності перед правосуддям».

Французький квартал біля вулиці Бурбон перекритий після теракту в ніч проти 1 січня, там дуже багато співробітників поліції та ФБР. Фото: Емілі Каск / AFP

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Для Сполучених Штатів 2025 рік розпочався з жорстокої атаки. Ось що ми знаємо на сьогоднішній день:

За даними Федерального бюро розслідувань, громадянин США в’їхав на білому пікапі «Форд» під прапором «Ісламської держави» у натовп людей, які святкували Новий рік у Французькому кварталі, найвідомішому туристичному районі міста Луїзіана, близько 3:15 ранку (09:15 за Гринвічем). Він розбив автомобіль, потім відкрив вогонь і загинув у перестрілці з поліцією, яка заявила, що він їхав з метою вбити якомога більше людей.

Щонайменше 10 людей загинули і понад 35 отримали поранення, повідомила суперінтендант поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік. Нападник застрелив і поранив двох офіцерів поліції, які перебувають у стабільному стані.

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Кого підозрюють у нападі в Новому Орлеані

Це не було одразу зрозуміло, але ФБР заявило, що розслідує напад як можливий терористичний акт. Офіційні особи кажуть, що на пікапі був чорний прапор угруповання «Ісламська держава», і що вони знайшли два саморобні вибухові пристрої. ФБР заявило, що вважає, що у підозрюваного могли бути спільники.

Не надавши доказів, новообраний президент США Дональд Трамп пов’язав напад з нелегальною імміграцією. ФБР, однак, повідомило, що підозрюваний є громадянином США з Техасу. ФБР назвало підозрюваного 42-річним Шамсуд-Діном Джаббаром і повідомило, що він був ветераном армії США, який був з честю звільнений у відставку.

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Де стався напад у Новому Орлеані

Таран автомобіля стався в самому центрі Французького кварталу, історичного району, відомого своїм бурхливим нічним життям з безліччю барів, ресторанів і джазових майданчиків. Французький квартал і Новий Орлеан загалом добре відомі гучними передпісними вуличними вечірками, відомими як Марді Гра.

Місто також приймало десятки тисяч людей, які прийшли подивитися великий футбольний матч серед коледжів під назвою «Цукрова чаша», який тепер перенесено на 24 години. Один з постраждалих в результаті наїзду вантажівки був студентом Університету Джорджії, однієї з команд, які мали грати.

У Новому Орлеані також заплановано проведення Суперкубка на 9 лютого.