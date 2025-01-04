Учасники коаліції у форматі «Рамштайн» зберуться на засідання 9 січня.
Вони обговорять практичні й скоординовані кроки для посилення обороноздатності України зараз та у майбутньому.
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Про це розповіла заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
Засідання «Рамштайну»: чого чекати Україні
«7 січня міністр Остін вирушить до бази Рамштайн у Німеччині для участі у 25-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України, щоби підтвердити нашу незмінну відданість Україні», - повідомила представниця Пентагону.
За її словами, учасники засідання у форматі «Рамштайн» зосередяться на практичній та скоординованій підтримці, «яка зміцнить здатність України захищатися та стримувати агресію в майбутньому».
Водночас у Пентагоні не відповіли, чи плануються зустрічі «Рамштайну» після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня. В американському Міноборони пояснили, що можуть коментувати лише планування в оборонному відомстві за чинної адміністрації.
Формат «Рамштайн»: від співробітництва до нової архітектури глобальної безпеки
Формат «Рамштайн»: що відомо
Перша зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі «Рамштайн». У ній взяли участь представники понад 40 країн.
Станом на вересень 2024 року Київ отримав $106 млрд допомоги в межах формату «Рамштайн». З них близько $56 млрд - допомога США.
Серед видів озброєнь, які Україна отримала вперше за час існування «Рамштайну», - системи ППО, винищувачі F-16, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка, протитанкові засоби тощо.