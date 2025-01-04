Учасники коаліції у форматі «Рамштайн» зберуться на засідання 9 січня.

Вони обговорять практичні й скоординовані кроки для посилення обороноздатності України зараз та у майбутньому.

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Про це розповіла заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

Засідання «Рамштайну»: чого чекати Україні

«7 січня міністр Остін вирушить до бази Рамштайн у Німеччині для участі у 25-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України, щоби підтвердити нашу незмінну відданість Україні», - повідомила представниця Пентагону.

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За її словами, учасники засідання у форматі «Рамштайн» зосередяться на практичній та скоординованій підтримці, «яка зміцнить здатність України захищатися та стримувати агресію в майбутньому».

Водночас у Пентагоні не відповіли, чи плануються зустрічі «Рамштайну» після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня. В американському Міноборони пояснили, що можуть коментувати лише планування в оборонному відомстві за чинної адміністрації.

Більше по темі Формат «Рамштайн»: від співробітництва до нової архітектури глобальної безпеки Перша зустріч у цьому форматі відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн. У Саміті з питань безпеки України взяли участь представники 43 країн, зокрема, 13 країн, що не є членами НАТО.

Формат «Рамштайн»: що відомо

Перша зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі «Рамштайн». У ній взяли участь представники понад 40 країн.

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Станом на вересень 2024 року Київ отримав $106 млрд допомоги в межах формату «Рамштайн». З них близько $56 млрд - допомога США.

Серед видів озброєнь, які Україна отримала вперше за час існування «Рамштайну», - системи ППО, винищувачі F-16, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка, протитанкові засоби тощо.