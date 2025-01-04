Росія не змінює своїх умов для завершення війни, які рівнозначні капітуляції України.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Умови Росії для припинення війни

Фахівці пишуть, що російська влада навмисно перекручує законодавство та Конституцію України щодо виборів в умовах воєнного стану.

«Офіційні особи Кремля, включно з Путіним, неодноразово використовували навмисне неправильне тлумачення українського законодавства та Конституції, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним президентом України після того, як Україна, дотримуючись закону та Конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану 2024 року», - зазначили в ISW.

Advertisement

Аналітики при цьому наголосили, що РФ не планує поступатися умовами для завершення війни. Ці вимоги не змінилися з 2021 року.

Більше по темі Зеленський розповів, скільки людей вдалося повернути з полону за 2024 рік Протягом минулого року Україна змогла повернути з російського полону понад 1300 осіб.

Мирні переговори та завершення війни: позиція Києва

2 січня президент України Володимир Зеленський назвав умови, які потрібні, щоб підштовхнути Росію до «справедливого миру» на майбутніх переговорах.

Йдеться, зокрема, про сильну українську армію, гарантії безпеки від західних партнерів, майбутнє членство України в НАТО та ЄС.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не може досягти справедливого миру з невеликою армією, яка налічує «40 000 чи 50 000 солдатів», посилаючись на початкову вимогу Путіна під час мирних переговорів між РФ та Україною в Стамбулі навесні 2022 року. Тоді Москва вимагала демілітаризації України та зменшення армії до приблизно 50 тисяч військових.

Advertisement

Що стосується виборів, президент України повторив, що законодавство забороняє проводити президентські та парламентські вибори під час воєнного стану.

Глава держави заявив, що українська влада може розглянути скасування воєнного стану, коли завершиться «гаряча фаза» війни та коли Україна буде в «сильній позиції» з «сильною армією, потужним пакетом озброєнь».