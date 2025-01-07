Польща може продавати Україні більші обсяги електроенергії і лише від Києва залежить, чи він скористається такою можливістю.

Про це в ефірі TVP Info заявила міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Пауліна Генніг-Клоска.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Польща пропонує Україну альтернативу словацьким обмеженням в електроенергії

«Ми готувалися до цього декілька останніх місяців. У нас є можливість збільшення продажу електроенергії Україні, збільшення обсягів його постачання. Наш оператор готовий, це лише питання того, чи Україна хотітиме скористатися такою можливістю і чи муситиме це робити»,- заявила Генніг-Клоска.

Advertisement

Міністерка зазначила, що Україна має декілька напрямків, звідки може отримувати електроенергію.

На тлі заяв прем’єра Словаччини Роберта Фіцо польська міністрка додала, що такого типу поведінка словацького прем’єра «б’є по інтересах Європи», яка вже багато років підтримує Україну.

Більше по темі ТОП-5 українських футболістів у Польщі Українських футболістів у польському футболі насправді багато. Kyiv Post розібрався, хто найкращий і склав ТОП-5 легіонерів з України в Польщі.

«Тому, такі висловлювання жодного прем’єра не повинні мати місце в Європі»,- констатувала посадовиця.

Фіцо обговорив із головою Єврокомісії транзит газу через Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся 19 грудня з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити свої сподівання на продовження поставок газу через Україну.

Advertisement

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився лідерам Євросоюзу на президента України Володимира Зеленського через відмову України продовжувати транзит російського газу у 2025 році.