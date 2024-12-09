В Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

З російської окупації повернули ще одну дитину

«​​ Це повернення було особливо складним, оскільки повернена дитина — син української військовослужбовиці. Три роки він прожив в окупації, постійно перебуваючи під загрозою депортації», - розповіла Зарівна.

Advertisement

Хлопець мешкав у Сватовому разом із мамою та бабусею до тих пір, поки його мама не вирішила стати на захист України, а місто не захопили російські окупанти.

Вона зазначила, що два тижні тому бабуся дитини померла, і хлопець залишився наодинці.

«Фахівці оперативно розробили безпечний маршрут, і вже вчора хлопчик під супроводом психолога перетнув український кордон і нарешті возз’єднався з матір’ю. Тепер він у безпеці, оточений батьківською любов’ю, якої він так потребував», - повідомила Зарівна.

Україна шукає країни, які готові сприяти поверненню викрадених українців

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Advertisement

Офіс Омбудсмена надсилає запити до уповноваженої з прав людини в Росії з проханням надати інформацію про місцеперебування зниклих безвісти українців.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії 1002 дитини.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

Канада запровадила пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей та інших цивільних громадян.

24 жовтня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули трирічну дівчинку з родиною.

Advertisement

9 жовтня з ТОТ Херсонщини повернули ще трьох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від 7 до 17 років.

2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.