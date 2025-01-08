Президент України Володимир Зеленський заявив про активну підготовку до наступного засідання у форматі “Рамштайн”.

Україна активно готується до “Рамштайну” − подробиці

“Міністерство оборони й Генштаб − усі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємося до “Рамштайну”, − зауважив Зеленський.

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Президент також наголосив на важливості цього року для переговорів щодо вступу України до ЄС.

“Цей рік у нас має бути саме таким результативним у переговорах щодо вступу України до ЄС, як це потрібно Україні, а отже − безпеці всієї нашої Європи”, − зазначив Зеленський.

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Він сподівається на продуктивну співпрацю з Польщею та Данією, які головуватимуть у ЄС у першому та другому півріччях відповідно.

За даними Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін вилетить із Вашингтона до Німеччини для участі у 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України 9 січня на авіабазі Рамштайн.

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На засіданні планується зібрати лідерів восьми коаліційних груп, щоб розробити стратегію зміцнення обороноздатності України до 2027 року.

Що обговорюватимуть на “Рамштайні”

Київ готується до зустрічі у форматі “Рамштайн”, яка відбудеться 9 січня. Це буде 25-те засідання цього формату.

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На порядку денному буде посилення української протиповітряної оборони та захист від російської авіації.

Станом на вересень 2024 року Київ отримав $106 млрд допомоги в межах “Рамштайну”. З них близько $56 млрд − допомога США.

Пентагоні не відповів, чи плануються зустрічі “Рамштайну” після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.