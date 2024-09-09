Євросоюз закликав Венесуелу припинити репресії проти опозиції та звільнити всіх політв’язнів після того, як опозиційного лідера країни Едмундо Гонгалеса змусили покинути країну, пише Deutsche Welle, цитуючи голову європейської дипломатії Жозепа Борреля.

ЄС закликав Венесуелу припинити репресії проти опозиції

За словами Борреля, під час виборчого процесу кандидат у президенти країни Гонгалес стикнувся з політичними переслідуваннями і з прямими загрозами своїй безпеці та свободі.

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"ЄС вимагає, щоб влада Венесуели негайно припинила репресії, свавільні арешти та переслідування опозиційних діячів і представників громадянського суспільства, а також звільнила всіх політичних в’язнів", − наголосив Борель у своїй заяві.

Він додав, що 8 вересня, коли Гонгалеса змусили покинути Венесуелу, став "сумним днем для демократії". Голова європейської дипломатії зауважив, що в демократичних країнах жоден політичний лідер не має шукати притулку за кордоном.

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Венесуелі загрожує криза, якщо Мадуро не доведе свою перемогу на президентських виборах

Венесуела може стикнутися з кризою, якщо чинний президент країни Ніколас Мадуро не доведе переконливо власну перемогу на президентських виборах у липні.

Дані, оприлюднені венесуельською опозицією, розходяться з нібито офіційними результатами виборів, представленими урядом.

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Водночас в оприлюдненій заяві Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії та Іспанії висловлена стурбованість ситуацією у Венесуелі після президентських виборів.

Євросоюз своєю чергою не визнав результатів цьогорічних президентських виборів у Венесуелі.

Адміністрація президента США Джо Байдена своєю чергою заявила, що махінації на виборах позбавили заяви президента Венесуели Ніколаса Мадуро про переобрання "будь-якої довіри" й можуть призвести до нових санкцій.

Опозиція зазначала, що має докази фальсифікації виборів, а її кандидат Едмундо Гонзалес набрав 70% голосів, тобто майже удвічі більше за кількістю голосів, які здобув президент Венесуели Ніколас Мадуро.