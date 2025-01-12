Україна та Польща визначили місця, де шукатимуть тіла жертв Волинської трагедії.

Про це повідомив заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос у коментарі Polska Agencja Prasowa.

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Україна й Польща домовилися про пошук жертв Волинської трагедії

«Ми зробили дуже важливий перший крок: обмінялися запитами від польської сторони на виконання робіт на території України, а польська сторона отримала від нас запити на виконання наших робіт на території Польщі», - повідомив Наджос.

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За його словами, зараз сторони аналізують запити та збирають документи, «щоб за згодою обох сторін ухвалити позитивні рішення і публічно коментувати результати» такої роботи.

Інший український чиновник на умовах анонімності розповів, що Україна погодилася на пошуки останків жертв у місці, де у 2023 році виявили польські поховання.

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Співрозмовник не вказав точне місце.

Агентство припускає, що може йтися про колишнє село Пужники на території Тернопільської області, яке у 2023 році відвідав тогочасний польський прем’єр Матеуш Моравецький. Там українські й польські фахівці виявили масові поховання польських жертв із 1945 року.

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Як зазначило джерело агентства, дозволи на ексгумацію на території України видаватимуться окремо на кожне місце поховання після розгляду всіх необхідних для цього документів.

Туск повідомив про перші дозволи на ексгумацію

Цього тижня стало відомо, що Україна і Польщі досягли певних рішень щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Чекаємо подальших рішень», - написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що ексгумація тіл та гідне поховання жертв Волинської трагедії - єдиний шлях до «добрих польсько-українських взаємин».