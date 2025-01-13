Президент України Володимир Зеленський розкритикував прем’єра Словаччини Роберта Фіцо за його відмову шукати альтернативи постачанню газу з Росії.
Фіцо відмовився від допомоги України після припинення транзиту газу РФ
За словами українського лідера, це було очевидною помилкою − сподіватися, що тіньові схеми Фіцо з Кремлем існуватимуть нескінченно.
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“Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився”, − додав Зеленський.
Він зауважив, що багато хто в Європі попереджав словацького прем’єра, а зараз Фіцо намагається перекласти провину на іншого “піаром, брехнею та гучними звинуваченнями”.
“Проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку”, − підсумував Зеленський.
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Він сподівається, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією та втілення політики новообраного президента США Дональда Трампа допоможуть подолати проблеми, які виникли через “недалекоглядність окремих європейських діячів”.
Добре, що Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025
Мабуть, для нього особисто це непросто – замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки.
Це було очевидною…
Фіцо погрожує скороченням підтримки українців
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік, і що Словаччина розгляне контрзаходи.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.
Україна готова дотримуватися своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та розгляне можливість транзиту газу за межі російського, якщо Європейська комісія виявить таке бажання.
Для України пріоритетом залишається енергетична безпека для всієї Європи, зокрема й стабільне постачання природного газу в зимовий період.