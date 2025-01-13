Президент України Володимир Зеленський розкритикував прем’єра Словаччини Роберта Фіцо за його відмову шукати альтернативи постачанню газу з Росії.

Фіцо відмовився від допомоги України після припинення транзиту газу РФ

За словами українського лідера, це було очевидною помилкою − сподіватися, що тіньові схеми Фіцо з Кремлем існуватимуть нескінченно.

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“Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився”, − додав Зеленський.

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Він зауважив, що багато хто в Європі попереджав словацького прем’єра, а зараз Фіцо намагається перекласти провину на іншого “піаром, брехнею та гучними звинуваченнями”.

“Проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку”, − підсумував Зеленський.

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Він сподівається, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією та втілення політики новообраного президента США Дональда Трампа допоможуть подолати проблеми, які виникли через “недалекоглядність окремих європейських діячів”.