Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має стати членом НАТО, відповідно до зобов’язань Альянсу, але має спершу отримати від союзників допомогу, щоб бути спроможною вести переговори з Росією з позицій сили, повідомляє Укрінформ.

Що сказав Рютте про членство України − подробиці

“В тому, що стосується гарантій безпеки, ми маємо рухатися крок за кроком. Перш за все, треба переконатися, що Україна буде в позиції сили, коли буде входити у мирні переговори, − і це те, що ми можемо зробити зараз. Що стосується нас – Україна у майбутньому має стати членом НАТО, − це те, що ми обіцяли Україні”, − зазначив Рютте.

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Він нагадав, що члени НАТО наразі “зводять міст” для такого майбутнього членства України в Альянсі, зокрема, укладенням двосторонніх безпекових угод між Україною й багатьма союзниками. Складником цієї роботи є внесок у 40 млрд євро та створення відповідного командування НАТО у Вісбадені із координації тренування й допомоги для України, яке розпочало роботу кілька тижнів тому. Все це, за словами керівника НАТО, відбувається вже зараз.

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“Коли б мирні переговори не відбувалися, − для того, щоб просуватися вперед, є необхідним, щоб Росія розуміла: після таких переговорів буде неможливим для них знову атакувати Україну. Частиною цих переговорів має бути точний шлях просування вперед у вимірі українських відносин з НАТО, бажано, − всередині НАТО. Але, як на мене, наразі зарано складати точний розклад, також з огляду на те, що ми маємо це обговорити з наступною адміністрацією в США”, − зауважив генсек Альянсу.

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При цьому він сподівається, що цього етапу та цього пункту у відносинах між Україною і НАТО можна буде дійти якомога швидше.

“Якщо ми матимемо можливість говорити про майбутні гарантії безпеки для України, це означатиме, що ми почали переговори, і що ми рухаємося до наступної фази. На цей момент очевидно, Україна не знаходиться у такий позиції, - вони не можуть, на цей момент, вести переговори з позицій сили. І ми маємо зробити більше, щоб змінити траєкторію конфлікту, щоб українці могли отримати таку позицію сили”, − підсумував Рютте.

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