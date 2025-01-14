Як українські ЗМІ, так і соціальні мережі говорять про те, що українські політики починають готуватися до виборів, сподіваючись на скоріше закінчення війни після обрання Дональда Трампа. Повідомляється, що президент Володимир Зеленський не лише вирішив балотуватися на другий термін, а й збирає навколо себе команду, яка готує певні зміни.

Що таке “Блок Зеленського”?

Неназвані джерела повідомляють, що він і його оточення готуються полишити бренд «Слуга народу», під яким він був обраний першого разу, оскільки цей бренд став дещо токсичним після низки скандалів, що сталися з початком повномасштабної війни. Натомість він створить нову політичну «фракцію», яку ЗМІ поки умовно називають «Блок Зеленського», і яка, за деякими даними, ще до офіційного оголошення вже має 20-відсоткову підтримку населення.

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Інформагенція РБК Україна вважає, що в свою команду Зеленський набере депутатів, які «добре себе зарекомендували» у воєнний час, доповнивши цей кістяк регіональними лідерами, популярними волонтерами, блогерами, активістами та військовослужбовцями.

Ймовірні головні дійові особи, які складуть нову коаліцію, також є предметом численних спекуляцій з боку тих, хто «спостерігає» за Верховною Радою.

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Припускають, що роль менеджера нової партії виконуватиме голова Офісу президента Андрій Єрмак. Серед інших «гучних імен», які, на думку РБК, можуть з’явитися, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який досі залишається популярним і шанованим політиком, і колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.

Залужний може доєднатися до нового блоку Зеленського − подробиці

Також ходять чутки, що Валерій Залужний – дуже популярний колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол у Великій Британії, якого багато хто розглядав як потенційного кандидата в президенти, може приєднатися до блоку Зеленського після певного «залаштункового» тиску на нього. Повідомляється, що після зустрічі з командою Трампа у Вашингтоні Єрмак поїхав додому через Лондон, де нібито зробив Залужному «пропозицію, від якої він не міг відмовитися».

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Інші джерела повідомили, що головні суперники Зеленського – колишній президент Петро Порошенко, колишня прем’єр-міністерка Юлія Тимошенко і нинішній мер Києва Віталій Кличко – також пропонували Залужному приєднатися до них у президентській кампанії, але, очевидно, безрезультатно.

Серед інших потенційних опонентів блоку Зеленського, про яких писали ЗМІ, – Сергій Притула, який минулого року зареєстрував нову політичну партію «Платформа справедливості» і, як кажуть, активно набирає персонал, а також керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов, який завдяки своїм успіхам у війні за популярністю серед населення поступається лише Залужному.

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Чи балотуватиметься Зеленський на другий термін?

Багато хто припускає, що рішення про те, чи буде Зеленський знову балотуватися, значною мірою залежить від результату війни та мирної угоди, яку він укладе з Путіним. Є ознаки того, що він хоче висунути свою кандидатуру, але, якщо населення буде незадоволене результатом війни, може й зняти її, поступившись місцем тому чи іншому провідному гравцеві в своєму блоці.

У політикумі також зазначають, що якщо президентські та парламентські вибори відбудуться швидко, на чому наполягають міжнародні партнери Києва, то необхідно буде внести серйозні зміни до виборчого законодавства, щоб не позбавити можливості голосувати українських біженців, внутрішньо переміщених осіб і мешканців окупованих територій.

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У підсумку, все це залишається спірним питанням доти, доки не закінчиться війна і Зеленський разом із іншими потенційними кандидатами, не кажучи вже про майбутніх депутатів, офіційно не заявить про свій намір балотуватися.