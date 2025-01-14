Консервативна партія Isamaa в Естонії запропонувала законопроєкт про закриття кордону з Росією, пише ERR.

Чи закриють в Естонії кордон із Росією?

Лідер партії Урмас Рейнсалу аргументував цю ініціативу низкою гібридних атак з боку Росії, які становлять загрозу для безпеки Естонії та її союзників.

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Рейнсалу нагадав про такі інциденти:

зняття російською прикордонною охороною буїв на річці Нарва, які позначали кордон;

“масштабний терористичний акт” у грудні у Фінській затоці, спрямований на пошкодження естонсько-фінської підводної інфраструктури.

“І партнерські спецслужби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб”, − пояснив лідер партії.

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Він вважає, що закриття кордону з Росією є необхідним заходом для забезпечення безпеки Естонії в умовах поточної геополітичної ситуації.

В Естонії зафіксували значні порушення санкцій проти РФ

Естонські митники продовжують реєструвати випадки порушення санкцій, що свідчить про спроби обійти встановлені обмеження на експорт товарів до Росії.

Асортимент товарів, які контрабандисти намагаються переправити через кордон з Росією, надзвичайно широкий.

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