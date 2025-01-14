У новій перехопленій українською розвідкою розмові росіянка розповідає про суїцид військовослужбовця армії РФ після наказу йти на війну проти України.
Військовий РФ повісився після наказу їхати в Україну - подробиці
“А я вчора на похоронах була. У Лєнки Фоменко, Дімка повісився”, — каже жінка.
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Росіянка розповідає, що загиблий “служив поштовим, його ж направили на Камчатку. Приїхав у відпустку в Грайворон (місто в Бєлгородській області Росії).”
“А йому сказали — їдь у відпустку, після відпустки на СВО (так звана Спеціальна воєнна операція) Приїхав у відпустку, три дні побув і повісився”, — додала жінка у телефонній розмові.
У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби і уникнути подальшого відправлення на фронт,. в той час як цивільне населення панічно боїться призову на військову службу.
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Кyiv Post публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов
Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:
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