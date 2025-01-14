У новій перехопленій українською розвідкою розмові росіянка розповідає про суїцид військовослужбовця армії РФ після наказу йти на війну проти України.

Військовий РФ повісився після наказу їхати в Україну - подробиці

“А я вчора на похоронах була. У Лєнки Фоменко, Дімка повісився”, — каже жінка.

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Росіянка розповідає, що загиблий “служив поштовим, його ж направили на Камчатку. Приїхав у відпустку в Грайворон (місто в Бєлгородській області Росії).”

“А йому сказали — їдь у відпустку, після відпустки на СВО (так звана Спеціальна воєнна операція) Приїхав у відпустку, три дні побув і повісився”, — додала жінка у телефонній розмові.

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У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби і уникнути подальшого відправлення на фронт,. в той час як цивільне населення панічно боїться призову на військову службу.

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Кyiv Post публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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