Юрій Бондар, який служить у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді «Галицькі леви», написав у Facebook, що його підрозділ був одним з перших у Збройних силах України (ЗСУ), який вступив у бій з північнокорейськими військами в Курській області, додавши, що їх не можна недооцінювати:

«Вони надзвичайно стійкі, надзвичайно добре підготовлені і морально стійкі. Їхній рівень володіння стрілецькою зброєю надзвичайно високий – десять років військової служби даються взнаки. Кількість безпілотників Сил оборони, які ворогу вдалося збити лише зі стрілецької зброї, серйозно дивує».

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“Надзвичайно стійкі”: Військові ЗСУ вражені боєздатністю солдатів КНДР у Курській області

Бондар підтвердив інформацію, що містилася в блокноті вбитого північнокорейського солдата, про їхню тактику боротьби з українськими дронами, яку він пояснив їхньою «психологічною стійкістю». За його словами, один із групи діє «як приманка», щоб привернути увагу безпілотника, а влаштовують засідку і збивають його зі своєї особистої зброї.

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Багато з того, що написав Бондар, підтвердили українські солдати, які минулими вихідними розповіли New York Times (NYT), що з появою північнокорейців бойові дії в Курській області стали «набагато запеклішими, ніж раніше».

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Лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс» сказав: «Корейці... досить вправні у стрільбі, вони неодноразово знищували безпілотники. Очевидно, їх у першу чергу тренували знищувати все, що летить».

Командир взводу «Олексій» розповів NYT: «Ситуація значно погіршилася, коли почали прибувати північнокорейці. Вони масово тиснули на наші фронти, знаходили слабкі місця і проривалися через них».

За словами Бондаря, війська КНДР атакують динамічно і часто застають українських захисників зненацька, захоплюючи позиції навіть у меншості. Один із командирів у Курську сказав йому: «... Порівняно з солдатами КНДР, вагнерівці зразка 2022 року – це просто діти, і я йому вірю».

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Бондар сказав, що північнокорейські солдати майже ніколи не здаються в полон. Якщо хтось із них поранений, його товариші просто переступають через нього, і коли наближаються українські військові, він підриває себе гранатою. Він додав, що загиблих обливають легкозаймистою рідиною і палять їхні обличчя до невпізнанності.

За офіційними повідомленнями Києва, натепер вдалося взяти в полон лише трьох солдатів КНДР у Курській області. Один із них невдовзі помер від поранень, а двох інших, які також були поранені, перевезли до Києва для допиту.

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