Вірменія та США уклали угоду про стратегічне партнерство, пише Armenpress.

Стратегічне партнерство між Вірменією та США − подробиці

Документ було підписано 14 січня у Вашингтоні під час зустрічі міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Мірзоян наголосив, що стратегічне партнерство зі США є “украй необхідним в складних геополітичних умовах”.

Угода охоплює такі сфери співпраці:

економічну;

енергетичну;

оборонну;

інноваційних технологій;

зміцнення демократичних інститутів;

контакти між людьми.

Блінкен наголосив на важливості угоди для зміцнення відносин між Вірменією та США, а також її роль у забезпеченні миру, безпеки та незалежності Південного Кавказу.

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Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав розвиток відносин між Вірменією та США “суверенним правом Вірменії” та запевнив, що Росія має намір продовжувати співпрацю з Вірменією.