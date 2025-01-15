Вірменія та США уклали угоду про стратегічне партнерство, пише Armenpress.
Стратегічне партнерство між Вірменією та США − подробиці
Документ було підписано 14 січня у Вашингтоні під час зустрічі міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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Мірзоян наголосив, що стратегічне партнерство зі США є “украй необхідним в складних геополітичних умовах”.
Угода охоплює такі сфери співпраці:
- економічну;
- енергетичну;
- оборонну;
- інноваційних технологій;
- зміцнення демократичних інститутів;
- контакти між людьми.
Блінкен наголосив на важливості угоди для зміцнення відносин між Вірменією та США, а також її роль у забезпеченні миру, безпеки та незалежності Південного Кавказу.
Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав розвиток відносин між Вірменією та США “суверенним правом Вірменії” та запевнив, що Росія має намір продовжувати співпрацю з Вірменією.
Президент Азербайджану назвав Вірменію “фашистською” та закликав її знищити
Президент Азербайджану Ільхам Алієв називав сусідню Вірменію “фашистською державою” і заявляв, що її треба знищити.
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Він також закликав західні країни припинити озброювати Єреван на тлі погіршення відносин між Єреваном і Москвою.
Обіцянка Алієва знищити так званий “фашизм” у Вірменії перегукується з наративом Москви щодо України, але це лише частина історії.
У серпні 2024 року Міжнародне радіо Франції (RFI) повідомляло, що і Баку, і Єреван переозброюються.