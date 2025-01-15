Вірменія та США уклали угоду про стратегічне партнерство, пише Armenpress.

Стратегічне партнерство між Вірменією та США − подробиці

Документ було підписано 14 січня у Вашингтоні під час зустрічі міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Мірзоян наголосив, що стратегічне партнерство зі США є “украй необхідним в складних геополітичних умовах”.

Угода охоплює такі сфери співпраці:

  • економічну;
  • енергетичну;
  • оборонну;
  • інноваційних технологій;
  • зміцнення демократичних інститутів;
  • контакти між людьми.

Блінкен наголосив на важливості угоди для зміцнення відносин між Вірменією та США, а також її роль у забезпеченні миру, безпеки та незалежності Південного Кавказу.

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Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав розвиток відносин між Вірменією та США “суверенним правом Вірменії” та запевнив, що Росія має намір продовжувати співпрацю з Вірменією.

Президент Азербайджану назвав Вірменію “фашистською” та закликав її знищити

Президент Азербайджану Ільхам Алієв називав сусідню Вірменію “фашистською державою” і заявляв, що її треба знищити.

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Якщо Україна буде незахищеною, то припинення вогню буде лише паузою перед більшою війною. До будь-яких переговорів із Путіним Вашингтон і Київ повинні домовитися про реальні гарантії безпеки.

Він також закликав західні країни припинити озброювати Єреван на тлі погіршення відносин між Єреваном і Москвою.

Обіцянка Алієва знищити так званий “фашизм” у Вірменії перегукується з наративом Москви щодо України, але це лише частина історії.

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У серпні 2024 року Міжнародне радіо Франції (RFI) повідомляло, що і Баку, і Єреван переозброюються.

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