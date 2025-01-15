Сьогодні Президент України Володимир Зеленський приїхав з візитом до Варшави, де зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зустріч Зеленського та Туска − головні заяви

Президент України обговорив із польським міністром оборону, підсилення ОПК, поставки зброї та євроінтеграцію

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Зокрема, посадовці говорили про виробництво зброї та про відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії.

“Дякую Польщі й усім полякам за незмінну підтримку України – за те, що від перших днів війни ви з нами та допомагаєте Україні оборонятись і забезпечувати стійкість нашої держави, нашого суспільства”, - зазначив Зеленський.

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Зеленський заявив, що головування Польщі в ЄС має призвести до змін на краще для України

Україна планує тісно співпрацювати з Польщею у перемовинах про вступ до ЄС під час її піврічного головування в Раді ЄС, заявив Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ у Варшаві, передає кореспондент Укрінформу.

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«Ми маємо зараз бути максимально ефективними у відкритті переговорних кластерів та узгодженні позицій. Щонайменше кілька кластерів ми можемо відкрити, і це не лише про дипломатію і економіку, не лише про політику - це одне з ключових питань безпеки», - наголосив Президент.

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Він зазначив, що чим швидше Україна буде в Євросоюзі та НАТО, тим швидше «вся Європа отримає потрібну геополітичну визначеність».

«Росія не пройде там, де є наша інтеграція. Наша спільна сила, наша повага один до одного», - зауважив глава держави.

Росія хотіла спричинити повітряний терор проти авіаліній в усьому світі

Думаю, що ці акти саботажу - версії війни, яку Росія проголосила всьому цивілізованому світу, не тільки Україні, – вимагають спільних дій. Польща відіграє ключову роль проти того саботажу і диверсій”, – цитує Укрінформ премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска.

Туск зазначив, що Росія вчиняє акти саботажу чи готує диверсії не лише на території Польщі. “Останню інформацію можу тільки підтвердити. Росія планувала повітряний терор не тільки проти Польщі, а й також проти авіаліній в усьому світі”, – додав премʼєр.

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