Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Італія посилила військову підтримку України та надіслала черговий пакет військової допомоги.

Україна отримала військову допомогу від Італії − подробиці

“Головна новина − черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує в Україну. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу”, − зазначив Умєров.

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На зустрічі з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто сторони домовилися про посилення оборонного співробітництва. Зокрема, Україна та Італія планують запустити спільні підприємства та інші ініціативи в оборонній сфері.

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Крозетто також наголосив на важливості розширення формату “Рамштайн” для зміцнення міжнародної підтримки України.

Як Італія допомагає Україні?

Міністерство закордонних справ Італії у грудні 2024 року оголосило про виділення 13 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.

Більше по темі Нідерланди оголосили про допомогу Україні на 27 мільйонів євро Уряд країни запевнив у підтримці нових санкцій ЄС проти Росії.

Фонд підтримки енергетики України створили у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

4 грудня стало відомо, що Італія працює над підготовкою 10-го пакету допомоги для України.

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З початку повномасштабної війни Росії в Україну італійський уряд надав Києву 10 пакетів допомоги, в які входили, зокрема, два франко-італійські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T.