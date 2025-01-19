Обраний президент США Дональд Трамп сказав радникам, що невдовзі після вступу на посаду хотів би відвідати Китай, аби поглибити особисті зв’язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити високі мита на імпорт із КНР.
Про це, із посиланням на власні джерела, пише The Wall Street Journal.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Трамп хоче відвідати Китай
Під час свого першого президентського терміну Трамп відвідав Пекін у 2017 році, майже через рік роботи в Білому домі, а цього разу висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів перебування на посаді.
Наразі рішення про візит нового американського лідера до Пекіна ще не прийнято і в перехідній команді Трампа виданню не відповіли на запит про коментар.
Співрозмовники WSJ у китайській владі розповіли, що Трамп і Сі через своїх представників обговорювали особисту зустріч, причому один із варіантів було запрошення новим американським президентом лідера Китаю до США.
Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні
Окрім поїздки до Китаю, обраний американський лідер обговорював зі своїми радниками можливість візиту до Індії, де він востаннє був у 2020 році.
Під час першого президентського терміну (2017-2021) Трамп фактично розв’язав торговельну війну з Китаєм, прагнучи усунути великий дисбаланс у торгівлі на користь КНР. Тоді адміністрація Трампа вдалась до тиску на Пекін та його всебічне стримування, запровадивши мита на імпорт китайських товарів обсягом $370 млрд, проте це не призвело до усунення дисбалансу.
Розмова Трампа з Сі Цзіньпіном
17 січня обраний президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.
Лідери зідзвонилися через напруженість, яка назріває між двома державами у сферах торгівлі, технологій і ситуацію навколо Тайваню.
Дональд Трамп підтвердив в ефірі телеканалу Truth Social, що говорив з Сі, і сказав, що «дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США».
Високопосадовці говорили, зокрема, про торгівлю, фентаніл і TikTok. Трамп пригрозив накласти 60% мита на весь китайський імпорт до США.