Обраний президент США Дональд Трамп сказав радникам, що невдовзі після вступу на посаду хотів би відвідати Китай, аби поглибити особисті зв’язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити високі мита на імпорт із КНР.

Про це, із посиланням на вла​​сні джерела, пише The Wall Street Journal.

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Трамп хоче відвідати Китай

Під час свого першого президентського терміну Трамп відвідав Пекін у 2017 році, майже через рік роботи в Білому домі, а цього разу висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів перебування на посаді.

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Наразі рішення про візит нового американського лідера до Пекіна ще не прийнято і в перехідній команді Трампа виданню не відповіли на запит про коментар.

Співрозмовники WSJ у китайській владі розповіли, що Трамп і Сі через своїх представників обговорювали особисту зустріч, причому один із варіантів було запрошення новим американським президентом лідера Китаю до США.

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Через погоду Дональд Трамп складе присягу у ротонді Капітолію США. Востаннє так робив Рональд Рейган 1985 року.

Окрім поїздки до Китаю, обраний американський лідер обговорював зі своїми радниками можливість візиту до Індії, де він востаннє був у 2020 році.

Під час першого президентського терміну (2017-2021) Трамп фактично розв’язав торговельну війну з Китаєм, прагнучи усунути великий дисбаланс у торгівлі на користь КНР. Тоді адміністрація Трампа вдалась до тиску на Пекін та його всебічне стримування, запровадивши мита на імпорт китайських товарів обсягом $370 млрд, проте це не призвело до усунення дисбалансу.

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Розмова Трампа з Сі Цзіньпіном

17 січня обраний президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. 

Лідери зідзвонилися через напруженість, яка назріває між двома державами у сферах торгівлі, технологій і ситуацію навколо Тайваню. 

Дональд Трамп підтвердив в ефірі телеканалу Truth Social, що говорив з Сі, і сказав, що «дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США».

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Високопосадовці говорили, зокрема, про торгівлю, фентаніл і TikTok. Трамп пригрозив накласти 60% мита на весь китайський імпорт до США.

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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