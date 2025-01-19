Ввечері 18 січня у США перестав працювати TikTok.

Застосунок зник з магазинів Apple і Google, пише Associated Press. Сталося це менш ніж за дві години до того, як почала діяти заборона на TikTok у Сполучених Штатах.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

TikTok у США не працює 

Американські користувачі наразі не можуть користуватися програмою. 

Відкриваючи TikTok, вони можуть побачити лише повідомлення від компанії «На жаль, TikTok зараз недоступний». 

Водночас компанія не виключає, що невдовзі TikTok у США може відновити свою роботу. 

Advertisement

«Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що він працюватиме з нами над рішенням для відновлення TikTok, коли він вступить на посаду», - йдеться в повідомленні.

Трамп може відтермінувати заборону TikTok

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після своєї інавгурації він може відтермінувати заборону TikTok на 90 днів. 

«Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглянемо, - сказав він. – 90-денне продовження - це те, що, схоже, буде зроблено, тому що це доречно. Ви знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися. Це дуже велика ситуація. Якщо я вирішу це зробити, то, ймовірно, оголошу про це в понеділок».

Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні
Більше по темі

Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні

Через погоду Дональд Трамп складе присягу у ротонді Капітолію США. Востаннє так робив Рональд Рейган 1985 року.

Як пише Reuters, за ухваленим торік законом, соцмережа TikTok повинна була до неділі розірвати зв’язки зі своєю материнською компанією ByteDance, що базується в Китаї. Або ж припинити свою діяльність в Америці, щоб розвіяти побоювання, що вона становить загрозу нацбезпеці.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Більше про США
Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову США
Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Київ Пост
1д тому
«Я анулюю цю довбану ліцензію Путіна!» – вправляння Байдена у видаванні бажаного за дійсне США
ПОГЛЯД: «Я анулюю цю довбану ліцензію Путіна!» – вправляння Байдена у видаванні бажаного за дійсне
Стах Лучків
1д тому
Росія та Іран підпишуть пакт про «партнерство» Путін
Росія та Іран підпишуть пакт про «партнерство»
За матеріалами AFP
1д тому
Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни США
Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Читати далі
Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ США
Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ
За матеріалами Укрінформ
1г тому
«Фіскальні стероїди вже закінчуються» – санкції Байдена проти Росії починають приносити плоди під кінець його каденції Росія
«Фіскальні стероїди вже закінчуються» – санкції Байдена проти Росії починають приносити плоди під кінець його каденції
Джон Моретті
20г тому
Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні США
Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні
Київ Пост
1д тому
Washington Insider: як команда Байдена “кидала” Україну Путін
АНАЛІЗ: Washington Insider: як команда Байдена “кидала” Україну
Джейсон Джей Смарт
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній РФ стягує сили для захоплення Покровська, - ISW
Далі » Сили оборони збили 43 ворожі дрони