Відкриваючи TikTok, вони можуть побачити лише повідомлення від компанії «На жаль, TikTok зараз недоступний».

Застосунок зник з магазинів Apple і Google, пише Associated Press. Сталося це менш ніж за дві години до того, як почала діяти заборона на TikTok у Сполучених Штатах.

Водночас компанія не виключає, що невдовзі TikTok у США може відновити свою роботу.

Advertisement

«Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що він працюватиме з нами над рішенням для відновлення TikTok, коли він вступить на посаду», - йдеться в повідомленні.

Трамп може відтермінувати заборону TikTok

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після своєї інавгурації він може відтермінувати заборону TikTok на 90 днів.

«Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглянемо, - сказав він. – 90-денне продовження - це те, що, схоже, буде зроблено, тому що це доречно. Ви знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися. Це дуже велика ситуація. Якщо я вирішу це зробити, то, ймовірно, оголошу про це в понеділок».

Більше по темі Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні Через погоду Дональд Трамп складе присягу у ротонді Капітолію США. Востаннє так робив Рональд Рейган 1985 року.

Як пише Reuters, за ухваленим торік законом, соцмережа TikTok повинна була до неділі розірвати зв’язки зі своєю материнською компанією ByteDance, що базується в Китаї. Або ж припинити свою діяльність в Америці, щоб розвіяти побоювання, що вона становить загрозу нацбезпеці.