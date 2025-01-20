Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам’ять захисників Донецького аеропорту - “кіборгів”, які 242 дні героїчно обороняли летовище від росіян.

Наказ про встановлення Дня вшанування захисників ДАПу ухвалили спільно міністр оборони із головнокомандувачем ЗСУ у 2022 році.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

10 років від дня завершення боїв за ДАП − що треба знати

Бої за Донецький аеропорт розпочалися у травні 2014 року і тривали до 22 січня 2015 року. Українські військові, добровольці та медики мужньо протистояли навалі ворога, захищаючи стратегічно важливий об’єкт.

Advertisement

“Люди вистояли, не витримав бетон”, − цей вислів став символом незламності та героїзму “кіборгів”.

20 січня 2015 року російські окупанти підірвали новий термінал аеропорту, перетворивши його на руїни.

Президент Володимир Зеленський згадав про подвиг “кіборгів” і наголосив, що Україна пам’ятає їхню жертву.

Академію сухопутних військ очолить Роман Качур
Більше по темі

Академію сухопутних військ очолить Роман Качур

Полковник раніше командував 55-ю окремою артилерійською бригадою.

“Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів... Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон”, − наголосив Зеленський.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Зеленський
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила ППО за тиждень Зеленський
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила ППО за тиждень
Київ Пост
23г тому
Washington Insider: як команда Байдена “кидала” Україну Путін
АНАЛІЗ: Washington Insider: як команда Байдена “кидала” Україну
Джейсон Джей Смарт
2д тому
На Сили оборони України витратили $100 млрд у 2024 році, - Зеленський США
На Сили оборони України витратили $100 млрд у 2024 році, - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
січ. 16
Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство ВАЖЛИВО Європа
Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство
Київ Пост
січ. 16
Читати далі
Зеленський показав чергове відео допиту полоненого військового КНДР Зеленський
Зеленський показав чергове відео допиту полоненого військового КНДР
Київ Пост
1г тому
Зеленський призначив генерала на посаду координатора відносин із союзниками Зеленський
Зеленський призначив генерала на посаду координатора відносин із союзниками
Київ Пост
4г тому
Академію сухопутних військ очолить Роман Качур Зеленський
Академію сухопутних військ очолить Роман Качур
Київ Пост
20г тому
Бойко, Шуфрич і Мураєв: президент ввів санкції проти низки осіб Зеленський
Бойко, Шуфрич і Мураєв: президент ввів санкції проти низки осіб
Київ Пост
21г тому
Спонсорований контент
" Попередній Адміністрація Трампа назвала три головні питання для припинення війни в Україні
Далі » Байден планує залишити в Білому домі лист Трампу