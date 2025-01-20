Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам’ять захисників Донецького аеропорту - “кіборгів”, які 242 дні героїчно обороняли летовище від росіян.

Наказ про встановлення Дня вшанування захисників ДАПу ухвалили спільно міністр оборони із головнокомандувачем ЗСУ у 2022 році.

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10 років від дня завершення боїв за ДАП − що треба знати

Бої за Донецький аеропорт розпочалися у травні 2014 року і тривали до 22 січня 2015 року. Українські військові, добровольці та медики мужньо протистояли навалі ворога, захищаючи стратегічно важливий об’єкт.

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“Люди вистояли, не витримав бетон”, − цей вислів став символом незламності та героїзму “кіборгів”.

20 січня 2015 року російські окупанти підірвали новий термінал аеропорту, перетворивши його на руїни.

Президент Володимир Зеленський згадав про подвиг “кіборгів” і наголосив, що Україна пам’ятає їхню жертву.

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“Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів... Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон”, − наголосив Зеленський.