З 22 січня студенти та аспіранти знову зможуть оформити відстрочку від мобілізації через мобільний застосунок “Резерв+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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“Резерв+” відновлює відстрочки для студентів та аспірантів

«Одразу після поновлення та успішного тестування обміну (даними — ред.) з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги», — зазначила Черногоренко.

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Кібератака 19 грудня призвела до зупинки реєстрів Мін’юсту. Проте реєстри Міноборони працюють без збоїв, за винятком тимчасового призупинення послуги отримання відстрочок у “Резерв+”.

Український парламент змінив порядок взяття на військовий облік 17-річних

Верховна Рада раніше ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

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Закон продовжив можливість взяття на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, але добровільно прибули до військових частин.

Згідно з чинним законодавством, взяття на військовий облік 17-річних юнаків передбачено щороку протягом січня–березня.

Водночас регламентується, що призовники можуть стати на облік через застосунок «Резерв+» або шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП з поданням необхідних документів.

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