З 22 січня студенти та аспіранти знову зможуть оформити відстрочку від мобілізації через мобільний застосунок “Резерв+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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“Резерв+” відновлює відстрочки для студентів та аспірантів

«Одразу після поновлення та успішного тестування обміну (даними — ред.) з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги», — зазначила Черногоренко.

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Кібератака 19 грудня призвела до зупинки реєстрів Мін’юсту. Проте реєстри Міноборони працюють без збоїв, за винятком тимчасового призупинення послуги отримання відстрочок у “Резерв+”.

Український парламент змінив порядок взяття на військовий облік 17-річних

Верховна Рада раніше ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

Більше по темі Зеленський підписав закон про військовий облік 17-річних українців Закон продовжив можливість взяття на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, але добровільно прибули до військових частин.

Згідно з чинним законодавством, взяття на військовий облік 17-річних юнаків передбачено щороку протягом січня–березня.

Водночас регламентується, що призовники можуть стати на облік через застосунок «Резерв+» або шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП з поданням необхідних документів.