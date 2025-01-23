Американський подкастер Лекс Фрідман, який раніше записав тригодинне інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, поїде в Росію, щоб записати інтерв’ю з російським лідером Владіміром Путіним.
Про це сказав сам Фрідман в ефірі подкасту з Джо Роганом.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Фрідман після інтерв’ю із Зеленським поїде говорити з Путіним − подробиці
“Я брав інтерв’ю у Володимира Зеленського, і я поїду в Росію, щоб взяти інтерв’ю у Владіміра Путіна. Я приймаю супутні ризики, а моя мета − просувати мир, відіграти свою незначну роль”, − пояснив Фрідман.
Раніше він висловив критику Зеленському за нібито “грубі слова” про Путіна, озвучені в інтерв’ю.
За словами Фрідмана, “Путін любить свою країну”, отже до нього треба ставитись серйозно.
Зеленський розповів, коли в Україні будуть наступні вибори та не лише про це
5 січня американський подкастер Лекс Фрідман взяв інтерв’ю в українського президента Володимира Зеленського.
“НАТО − це найдешевші гарантії безпеки”, − Зеленський
За словами українського президента, найголовнішими гарантами для України, згідно з Будапештським меморандумом, були США, Росія і Британія, потім долучилися Франція і Китай. На Україну тиснули Америка та Росія, щоб наша країна віддала ядерну зброю.
Після окупації Криму і частини Донбасу Росією у 2014 році Україна відправила три рази впродовж кількох років листи всім членам Будапештського меморандуму з закликом розпочати консультації, але ці звернення проігнорували.
Зеленський додав, що вибори в Україні відбудуться одразу після завершення воєнного стану, як це передбачено законом.