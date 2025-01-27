Минулого четверга президент Трамп виступив на телеканалі Fox News і чи то навмисно збрехав, чи то знову перебував у своєму власному блаженному невіданні про війну.

Так, Трамп заявив, що США витратили 200 мільярдів доларів на Україну, а Європа практично нічого, що Росія почала війну з 30 000 танків, а Україна практично не мала жодного. За версією Трампа, війна - це провина Зеленського, оскільки все, що йому потрібно було зробити, щоб запобігти російському вторгненню, - це “домовитися” з Путіним, і що в перші дні війни Зеленський мав авторитет і таку громадську підтримку, що українці напевно виконали б його наказ здатися і погодитися на капітуляцію.

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Це все абсолютно неправдиво і неодноразово було доведено мною та багатьма іншими. Fox News не помітив цього, але я не сумніваюся, заяви Трампа перевірять інші.

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У Москві та Києві слова Трампа, настільки далекі від фактів, звучать просто безглуздо.

Звучить це безглуздо і в Європі! Проблема в тому, що навіть якщо у внутрішній політиці США тобі нічого не буде за розмови про «кінний хокей», то на майданчиках, де гравцям байдуже, що думають американські виборці, це підриває авторитет країни і змушує інших остерігатися чесної розмови з вами, тому що вам явно байдуже до фактів.

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Звичайно, можливо, у Трампа є таємний план, і ця відірвана від реальності риторика є частиною цього плану.

Але як цинічний журналіст я маю припустити, що президент США або дуже дезінформований про російсько-українську війну, або йому байдуже до реальних фактів. Стефан Коршак

На мою думку, це не додасть авторитету США і не зробить американську зовнішню політику ефективнішою.

Що Кіт Келлоґґ думає про завершення війни

Потім був генерал Кіт Келлог, провідний переговірник Трампа щодо України та Росії, який виступив у п’ятницю на телеканалі Fox News. Це людина, яка дослужилася до генерал-лейтенанта в армії, має кілька ступенів, зелений берет, багаторічний досвід керівництва американською інтервенцією в Іраку, працював у РНБ в першій адміністрації Трампа.

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…І? Який його погляд на те, як закінчиться війна?

За словами Келлоґґа, дипломатичне вирішення можливе, а військове - ні. І ця теза цілком «ОК». Це, можливо, дискусійно, але не надто суперечливо. За словами Келлога, шлях вперед може полягати в укладанні угоди з Саудівською Аравією про зниження світових цін на нафту до 45 доларів за барель, що зробить російську нафту невигідною для продажу за кордон і поставить під загрозу руйнування російську економіку. Мало хто буде сперечатися з тим, що теоретично це можливо. Всі погоджуються, що російська військова машина значною мірою залежить від доходів від продажу енергоносіїв за кордон, перш за все, нафти.

Але з точки зору реального бізнесу. Вибачте, те, що пропонує Келлог, просто смішно. Нафта зараз коштує близько 78 доларів за барель, а це означає, що для того, щоб світові виробники нафти погодилися на ідею знизити російські доходи від продажу нафти, їм доведеться погодитися на приблизно 50-відсоткове скорочення доходів від продажу нафти. Ця втрата доходів буде більшою для країн, чия нафта дорожча у видобутку.

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Саудівська Аравія - країна, яка може легко збільшити видобуток, оскільки має величезні запаси дешевої нафти. Вони, безумовно, можуть знизити світові ціни, якщо захочуть. Але для того, щоб принц Мохаммед ібн Салман Аль Сауд погодився з ідеєю Келлоґґа, йому доведеться змиритися зі скороченням експортних надходжень Саудівської Аравії з приблизно 325 мільярдів доларів на рік до 160 мільярдів доларів на рік.

Королівська сім’я Саудівської Аравії задовольняє потреби населення щедрими соціальними витратами. Державний бюджет Саудівської Аравії зараз має дефіцит у розмірі близько 27 мільярдів доларів із запланованих 270 мільярдів доларів.

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Грубо кажучи, зниження ціни, яке пропонує Келлоґґ, збільшить дефіцит державного бюджету Саудівської Аравії щонайменше до 75 мільярдів доларів, а можливо, і більше. А це поставить принца перед вибором: або забрати гроші з національного суверенного фонду, або втратити ринок на користь виробників, які готові працювати з меншими прибутками.

Це абсурд. Навіщо саудам це робити? Тільки дурень може припустити, що вони будуть рубати свою “фінансову гілку на якій сидять” і, буквально, ризикнуть громадськими заворушеннями і, можливо, навіть фізичними нападами на саудівську королівську родину, щоб допомогти Трампу щодо Росії.

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Келлоґґ – розумний хлопець, але це сама пропозиція, яку він зробив – це все одно божевілля.

Принц Мухаммед бін Салман безтурботно посміхається з президентом Росії Володимиром Путіним. Адміністрація Трампа сподівається, що Саудівська Аравія буде готова втрачати близько 130 мільярдів доларів на рік, щоб США могли вести цінову війну проти Росії.

Але ще важливіше те, що США самі по собі - великий виробник нафти, і за Трампа проголосувало багато людей, які живуть з нафтових родовищ США. Собівартість видобутку нафти в США набагато вища, ніж у Саудівській Аравії, тому що американські енергетичні компанії лідирують у світі у видобутку нафти з важкодоступних місць, таких як глибоководні родовища або за допомогою гідророзриву пласта.

Ціна нафти, за якої компанії з Техасу закривають свердловини, тому що ціна видобутку бареля нафти з-під землі стає занадто високою, щоб її можна було продати, становить 55-65 доларів.

Келлог розумний. Він повинен знати, що люди в Техасі дивляться Fox News. Мені важко зрозуміти, як він міг говорити про зниження ринкової ціни бареля американської нафти до рівня на 30-40 відсотків менше, ніж коштує її видобуток в США.

Техас рішуче проголосував за Трампа, але зменшення доходів від продажу нафти - це найпростіший і найефективніший спосіб налаштувати техаських виборців проти себе. Повірте мені.

Карта штату Техас від дослідницької групи TRG, яка показує, де в Техасі є сланцева нафта, і ціну беззбитковості її видобутку з-під землі. Високопосадовці адміністрації Трампа говорять про те, щоб укласти угоду з Саудівською Аравією, щоб вони видобували достатню кількість нафти, щоб витіснити техасців з бізнесу.

Не менш важливий і той факт, що бос Келлоґґа, Трамп, проводив кампанію на обіцянках «звільнення» американських нафтових компаній та максимізації видобутку нафти в США. Зниження світових цін на нафту і невигідність її видобутку для американських виробників – полярно протилежні позиції Трампа щодо енергетичної політики США. Тож якого біса Келлогг розповідає Fox News, що це може бути планом Трампа? Питання риторичне.

Як завжди, ми не можемо виключати можливості того, що все це є частиною блискучого плану з усілякими швидкими кроками і таємними угодами, які покладуть край російсько-українській війні.

Але якщо ви запитаєте мене, на що це схоже, я відповім, що на те, що плану немає. Стефан Коршак

Минулого тижня Трамп і Келлоґґ, як на мене, просто розкидувалися словами або припускаючи, що ніхто не зверне уваги на те, що вони говорять. Або ж вони вірять в те, що оскільки вони тепер працюють в офісах, де на канцелярському приладді і кавових чашках є емблема лисого орла, то все, що вони скажуть, автоматично стане правдою.

Ще одне підтвердження того, що “можливо, вони просто не мають плану” можна помітити в останніх новинах про допомогу Україні з боку США.

У п’ятницю новий держсекретар Марк Рубіо заявив, що вся американська допомога Україні (і багатьом іншим країнам) припинена до завершення перевірки.

Українські ЗМІ, а за ними і міжнародні ЗМІ звернулися до Пентагону, і відповідь була негативною: військова допомога продовжує надходити, а те, про що говорив Рубіо, - це допомога USAID. Наприклад, генератори для забезпечення українців електроенергією після російського ракетного удару або медикаменти та обладнання для лікування українців, підірваних в результаті російського ракетного удару.

Тим часом дослідники з відкритих джерел перевірили вантажопотік в аеропорту Rzeszów у Польщі, який, як ми всі знаємо, є хабом для постачання військової допомоги Україні повітряним шляхом.

І що? Ті ж самі перевізники літають з тими ж інтервалами, без жодних змін. Один дослідник навіть знайшов літак, який дійсно виглядав як літак ВПС США C-17 Galaxy, який прилетів з Бельгії до Тель-Авіва, щось там підібрав (три години на землі), а потім полетів далі, у Rzeszów.

Тож чи бачимо ми, що нове керівництво США постачає допомогу Україні і лише робить вигляд, що припинило це робити? Або ж нове керівництво США не має достатньої волі, щоб відстежити всі існуючі потоки допомоги Україні і перекрити їх?

Маршрут польоту літака С-17 ВПС США цього тижня, який, можливо, нічого не доводить, а, можливо, демонструє, що американська збройна підтримка України триває.

В інших коментарях для Fox Келлоґґ сказав, що, на його думку, озброїти Україну можна, взявши російські кошти, заморожені в західних банках, і використати їх для купівлі американської зброї для України. Йому досить легко говорити про це, тому що більша частина цих грошей знаходиться в європейських банках, а європейський бізнес має більше інвестицій в Росії, тому, якби США отримали цей потік доходів, продаючи американську зброю Україні за російські гроші, то росіяни помстилися б європейським компаніям і банкам, а не американцям.

Звичайно, Келлоґґ може говорити все, що завгодно, але європейські політики мають власних виборців (і корпорації, і банки), перед якими вони повинні відповідати, а не перед американськими виборцями. Тож, як на мене, це не схоже на ефективну американську дипломатію. Це схоже на американську дипломатію на власних бажаннях.

Чи згодні українці слухатися великих геополітичних гравців

Тим часом, в реальному світі, генерал Сирський розмовляв з «Радіо Байрактар», і серед іншого розповів, що українці наполегливо працюють над власними зенітними системами дальнього радіусу дії, прогрес є, і, можливо, вже цього року з’явиться реальний прототип.

Я не стверджую, що знаю це напевно, але я точно знаю, що, без сумніву, найбільш незамінною частиною військової допомоги США Україні є система протиповітряної оборони Patriot, а саме ракети, які є високоефективними (закривають величезні шматки повітряного простору, єдина зброя, яка має шанс знищити російську балістичну ракету), але ну дуже дорогі. Ми вже бачили, як українці поєднують західні ракети класу “повітря-повітря” з наземними системами ППО радянських часів для розбудови своєї мережі протиповітряної оборони. Але не Patriot. Поки що.

Просто запитайте себе: Чи є українці тими людьми, які будуть сидіти і сподіватися, що адміністрація Трампа бачить свій шлях вільним, щоб продовжувати надсилати більше дуже дорогих ракет “Патріот”?

Чи українці є тими людьми, які перероблять ракету “Патріот” і зроблять дешевшу версію своєї власної? Келлог, схоже, вважає, що українці - це люди, які “сидять пасивно і дозволяють важливим гравцям вирішувати”. З мого особистого досвіду, це неправильно - так думати про українців.

Головний переговірник США щодо Росії та України Кіт Келлоґґ. Він розумний хлопець, але цього тижня він зробив кілька недогулих коментарів. Зокрема, щодо торгівлі нафтою..

Моя думка: помилка думати, що українці просто чекатимуть, щоб побачити, які умови їм запропонують.

Українці ведуть війну на виживання, вони не прикидаються. І з їхньої точки зору, у них є більше, ніж кілька інструментів, за допомогою яких вони можуть впливати на власне майбутнє. Рої безпілотників, які росіяни не можуть зупинити, є одним з таких інструментів.

Більше того, не в українських національних інтересах відмовлятися від цих інструментів або вестися на те, що великі країни повинні вказувати що робити, а маленькі країни повинні це робити.

Росіяни продовжують помилятися, вважаючи, що, доклавши трохи більше зусиль і витративши більше ресурсів, вони зможуть диктувати умови українцям. Цю помилку неодноразово повторювала адміністрація Байдена.

Поки що мені здається, що адміністрація Трампа не звертає особливої уваги на помилки інших щодо України. Більше того, нове керівництво США насправді думає, що може впливати на всіх навколо, не витрачаючи жодних ресурсів.

Інші будуть платити і йти на жертви та поступки, бо США їх у цьому переконають. Я не знаю, як це спрацює. Але вони, видається, насправді настільки впевнені в собі.

Передруковано з блогу спеціального військового кореспондента Kyiv Post Стефана Коршака. Оригінал англійською тут.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково збігаються з поглядами Kyiv Post.