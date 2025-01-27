Для забезпечення перемоги України ЄС необхідно переглянути обсяги наданої допомоги та значно посилити її у військовій, економічній і фінансовій сферах.

Про це сказав керівник зовнішньополітичного відомства Литви Кястутіс Будріс, передає кореспондент Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

МЗС Литви: Потрібен новий потужний пакет санкцій проти Росії

«Ми за місяць від дати, яка позначить три роки війни проти України. Зараз час сказати, що ми не змогли зробити нашу підтримку для України достатньою для її перемоги. Ми маємо вивчити цей урок на майбутнє і продовжувати військову, фінансову та економічну допомогу, щоб зробити Україну сильнішою. Сильніша Україна означає кращі шанси для нас, щоб зберегти мир для Європи, який буде тривалим і стійким», - зазначив литовський дипломат.

Advertisement

Литовський урядовець наголосив на важливості сьогоднішньої зустрічі європейських міністрів, яка має стати приводом для посилення тиску на російську військову машину.

Більше по темі “Порожні стільці”: українська діаспора в Іспанії провела акцію пам’яті Вшанування загиблих та зниклих безвісти, заклик до світу не залишатися осторонь трагедії відбулися до Дня Соборності.

Він закликав до своєчасного ухвалення потужного 16-го пакету санкцій, спрямованого на ключові джерела доходів Кремля, включаючи енергетику, постачання зрідженого газу та торгівлю нафтою і нафтопродуктами.

Advertisement

Цей пакет санкцій має надалі посилювати обмеження проти російського «тіньового флоту», який використовується не лише для обходу санкцій ЄС, а й для гібридних дій у Балтійському морі.

«Ще одна лінія тиску на Росію має бути із заблокованими активами... Наш підхід у тому, що Росія порушує міжнародне законодавство. Це означає, що міжнародне співтовариство має право використовувати контрзаходи проти таких дій. Одним з них може бути вилучення заблокованих активів. Тож ми сподіваємося на обговорення цього питання», - наголосив Будріс.

Міністр вважає, що гібридні інциденти у Балтійському морі не є випадковими. Кожен з них має бути ретельно розслідуваний, щоб виявити винних та їхні мотиви.

Advertisement

«Ми маємо провести ретельне розслідування подій у Балтійському морі та відповідати на них належним чином. Ми обговоримо сьогодні подальші заходи для моніторингу ситуації, шляхи для запобігання та для відповіді на такі інциденти. Збільшення військово-морської присутності в регіоні вже недостатньо. Маємо зважити на створення «гібридної» стратегії ЄС у цьому сенсі», - зазначив міністр закордонних справ Литви.

15-ий пакет санкцій проти РФ - подробиці

16 грудня Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії.

«Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді для ослаблення російської «машини війни» та тих, хто уможливлює цю війну, включаючи також китайські компанії. Він демонструє єдність країн-членів ЄС у продовженні нашої підтримки України», - наголосила висока представниця ЄС Кая Каллас.

Advertisement

Пакет санкцій охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

11 грудня посли Європейського Союзу погодили черговий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.