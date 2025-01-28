Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив інформацію про намір Ізраїлю передати Україні російську зброю, захоплену в Лівані.

“Зіпсований телефон” щодо передачі зброї Україні

Бродський пояснив, що ця ідея була приватною законодавчою ініціативою Шаррен Хаскель, коли вона ще була депутатом Кнесету, а не заступницею міністра закордонних справ.

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“Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті”, − пояснив Бродський.

Він додав, що зараз Хаскель, як член уряду, не може подавати такі законодавчі ініціативи. За його словами, Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало жодних рішень щодо передачі цієї зброї.

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“Диявол завжди у подробицях. Якщо розібратися в подробицях, то це не більше, ніж приватний законопроєкт, який ніякого продовження не отримав”, − підсумував Бродський.

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Раніше видання The Telegraph писало, що Ізраїль розглядає можливість передачі Україні радянської та російської зброї, захопленої під час операцій проти “Хезболли” в Лівані.

Ініціатива щодо передачі зброї належала заступниці міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.

22 січня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, під час якої обговорювалася співпраця між двома країнами. Однак офіційного підтвердження про постачання зброї з Ізраїлю до України не було.

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