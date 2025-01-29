Федеральний суддя округу Колумбія тимчасово заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні гранти та кредити на суму до 3 трлн доларів, пише The New York Times.

Суд заблокував указ Трампа про заморожування виділення федеральних грантів

Суддя Лорен Аліхан ухвалила рішення у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward.

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Група стверджувала, що наказ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому порушує Першу поправку та Закон про адміністративні процедури, що регулює нормотворчу діяльність виконавчої влади. Остаточне рішення винесуть 3 лютого.

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За даними The New York Times, позов подали окремо від іншої справи, розпочатої в Провіденсі, після рішення генеральних прокурорів 22 штатів та округу Колумбія, яке також перешкоджатиме спробам Трампа заморозити фінансування.

Заморожування фінансування наказує федеральним відомствам “тимчасово припинити діяльність, пов’язану із зобов’язаннями або виплатою будь-якої федеральної фінансової допомоги”.

Більше по темі Адміністрація Байдена планувала вбити Путіна – Такер Карлсон Ексведучий каналу Fox News розповів про це в інтерв’ю щодо секретів, які можуть розкрити розсекречені Трампом документи.

Уряд Укрїни консультуватиметься зі США для відновлення фінансування USAID

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що незабаром розпочнуться “предметні консультації” зі США щодо відновлення фінансування програми USAID.

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Призупинення фінансової підтримки, за словами Верещук, було “неочікуваною та неприємною новиною і для влади, і для громадського сектору”.

“Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо”, − пояснила заступниця.

Верещук закликала проєктні команди зберегти напрацювання та кадровий склад, поки триває стабілізація ситуації.

Білий дім призупинив виплати федеральних грантів та позик − що треба знати

Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою фінансової допомоги.

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

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Цей крок є частиною повного перегляду президентом США Дональдом Трампом американського фінансування інших країн.

Новий очільник США також скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім керівником держави Джо Байденом.