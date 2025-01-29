Європейський Союз розглядає можливість поетапної заборони на імпорт російського алюмінію та відключення близько 15 російських банків від системи SWIFT, пише Bloomberg.

Заборона на російський алюміній: ЄС готує нові санкції

Це одна з пропозицій у межах нового пакету санкцій проти Росії, який готується до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Новий пакет санкцій також передбачає відключення близько 15 російських банків від системи SWIFT, санкції проти понад 70 суден “тіньового флоту”, які перевозять російську нафту.

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Заборона на імпорт алюмінію буде вводитися поетапно. Протягом року європейські покупці зможуть імпортувати російський метал за системою квот, після чого набуде чинності повна заборона.

Для ухвалення пакету санкцій потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Наразі Угорщина активно протидіє новим санкціям проти Росії.

Більше по темі Росія планує вбивства керівників промислових компаній ЄС - про що попереджає НАТО Високопосадовець НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що спроба замаху на генерального директора компанії Rheinmetall у липні минулого року – лише верхівка айсберга.

За 11 місяців 2024 року ЄС імпортував з Росії близько 320 тис. тонн необробленого алюмінію, що складає 6% від загального обсягу імпорту, в той час, як поставки до Китаю суттєво збільшилися.

Чому ЄС не буде забороняти Росії заробляти на продажу СПГ?

Євросоюз не планує вводити повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) в межах нового, 16-го пакету санкцій проти Росії.

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Російський скраплений газ, як і раніше, постачатиметься на більшість терміналів Євросоюзу.

27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС пролонгували обмежувальні заходи проти Росії на наступні 6 місяців, до 31 липня 2025 року.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії. Висока представниця ЄС також зазначала, що союзникам України необхідно знизити верхню межу ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль коштів на ведення війни.