Президент України Володимир Зеленський похвалив президента США Дональда Трампа за його «справедливу і чесну» риторику щодо Росії, але попередив, що сильні слова самі по собі не зупинять Путіна.

В інтерв’ю Шону Хенніті, яке вийшло в ефір на каналі Fox News у вівторок, Зеленський також зробив закиди колишньому президенту США Джо Байдену, від яких утримувався раніше, і закликав Вашингтон до рішучіших дій.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky is interviewed by Sean Hannity of Fox News on Jan. 29, 2025. Screenshot.Президент України Володимир Зеленський дає інтерв’ю ведучому Fox News Шону Хенніті. 29 січня 2025 р. Скріншот.

Його інтерв’ю з’явилося на тлі невизначеності щодо військової допомоги Києву після повернення Трампа в Білий дім і його хаотичного, широкомасштабного заморожування зовнішньої допомоги.

Хоча США залишаються найбільшими прихильниками України, Зеленський заявив, що Білий дім зробив недостатньо для стримування російської агресії, і попередив: «Чим довше ми чекаємо, тим сильнішою стає Росія».

Висловлювання українського лідера свідчать про зміну тону, зважаючи на нову геополітичну реальність, у який опинився Київ з приходом Трампа до влади, але він продовжує відкидати ідею територіальних поступок і всілякі розмови про те, що Вашингтон – за будь-якої адміністрації – зможе примусити Київ укласти мирну угоду з Москвою на невигідних для себе умовах.

«Ми не можемо визнати російську окупацію за жодних обставин», – заявив Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Розчарування від дій адміністрації Байдена

Зеленський висловив розчарування підходом Байдена до війни, сказавши, що Вашингтон діяв занадто повільно, особливо на ранніх етапах повномасштабного вторгнення Росії. «Ми були самі», – сказав він, нагадавши про відчайдушну боротьбу України за виживання в перші тижні повномасштабної війни.

«Зробіть усе можливе зараз... щоб зупинити це вторгнення», – сказав Зеленський, нагадавши про свої заклики до Вашингтона до 22 лютого 2022 року. Але тоді американські чиновники відповіли, що не можуть надіслати зброю, якщо вторгнення вже не розпочалося.

«Момент для рішучих дій був два роки тому», – сказав Зеленський, закинувши Вашингтону, що той надавав військову допомогу «порціями», і через це Росія мала час закріпитися.

За його словами, хоча Байден неодноразово обіцяв, що США будуть з Україною «стільки, скільки буде потрібно», тривалі затримки з наданням військової допомоги, характерні для адміністрації Байдена, заохочують Кремль.

«Чим довше ми чекаємо, тим потужнішою стає Росія», – сказав він, стверджуючи, що перерва в наданні допомоги дозволила Путіну відновити свою армію, отримати нову зброю від Ірану та Північної Кореї та посилити свої атаки на українську інфраструктуру.

Зеленський закликає Трампа підтримати Україну

Зеленський простягнув оливкову гілку Трампу, відносини з яким у нього були напруженими, заявивши, що його жорсткі вислови щодо Росії та обіцянка притягнути Москву до відповідальності є позитивним сигналом. «Це саме те, чого боїться Путін», – сказав Зеленський, але підкреслив, що самих лише слів буде недостатньо для досягнення миру.

«Я хочу, щоб він був на боці справедливості, на боці України», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський дає інтерв’ю ведучому Fox News Шону Хенніті. 29 січня 2025 р. Скріншот.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що може закінчити війну «за 24 години», він досі не виклав чіткого плану.

Зеленський попередив, що будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на суверенітеті України, а не на поступках Росії. «Якщо ми здамося, Путін не зупиниться. Він піде далі», – сказав він, маючи на увазі загрозу вторгнення Кремля в інші країни.

Жодних територіальних поступок Росії

Зеленський наголосив, що Україна не буде торгувати своєю землею в обмін на мир, відкинувши припущення, що Вашингтон може підштовхнути Київ до невигідного для нього врегулювання.

«Ми не можемо визнати російську окупацію за жодних обставин», – наголосив він, прямо відкинувши заклики деяких американських політичних діячів, зокрема, деяких конгресменів-республіканців, які припускають, що Україні, можливо, доведеться піти на компроміс, щоб закінчити війну.

За його словами, територіальні поступки лише заохотять Москву: «Якщо ми поступимося територією, Путін сприйме це як сигнал, що він може продовжувати свою агресію деінде».

Натомість Зеленський закликав надати більше військової допомоги, зокрема, системи протиповітряної оборони для відбиття постійних хвиль масованих ракетних ударів з боку Росії.

Після вступу Трампа на посаду відновився дипломатичний тиск щодо припинення вогню, а деякі західні лідери припускають, що найкоротший шлях до припинення війни – це переговори з Москвою, включно з територіальними поступками. Зеленський послідовно виступав проти цієї ідеї, заявляючи, що будь-яка пауза в бойових діях лише дозволить Росії перегрупуватись і переозброїтись.

Однак із віддаленням перспектив України на повну перемогу у війні Київ виглядає більш відкритим до обговорення варіантів переговорів про припинення війни, ніж у попередні роки.

Дипломатичні можливості залишаються відкритими

Незважаючи на напруженість у відносинах із Вашингтоном, Зеленський висловив упевненість, що Україна й надалі отримуватиме підтримку США. «Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими партнерами, зокрема, зі Сполученими Штатами та президентом Дональдом Трампом», – сказав він.

Зеленський підкреслив, що боротьба України проти російської агресії відповідає спільним демократичним принципам Києва та його союзників: «Ми боремося за спільні цінності. Саме тому ми розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів, і саме тому ми віримо, що США будуть з нами».

Його слова підкреслюють делікатне балансування України, яка намагається зорієнтуватися в мінливій геополітичній динаміці. З огляду на те, що Трамп заморозив зовнішню допомогу, а колишні вагання Байдена ще свіжі в пам’яті Києва, Україна залишається залежною від підтримки Заходу, але остерігається дипломатичного тиску, який може змусити її піти на передчасні поступки.

Звернення Зеленського до Трампа свідчить про стратегічні зусилля, спрямовані на забезпечення подальшої підтримки з боку США – чи то через військову допомогу та дипломатичні важелі впливу, чи то через поновлення зобов’язань щодо притягнення Росії до відповідальності. Але без чітких безпекових зобов’язань з боку Вашингтона та інших союзників України її майбутнє залишається глибоко невизначеним.