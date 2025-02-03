Естонія готова надати Україні пакет підтримки для відновлення морської галузі на 600 млн євро, повідомив Укрінформ, цитуючи міністра інфраструктури Естонії Владіміра Свєта.

Україна отримає допомогу для ВМС та портів − подробиці

“Перша частина плану, яку ми вважаємо найнагальнішою, відповідає на найбільші потреби українського флоту і морської галузі. До неї входить пакет на близько 600 мільйонів євро. Його розподілили на те, що необхідно Військово-Морським силам, і на потреби подвійного використання. Частка для ВМС становить приблизно 25%. Це найнагальніші запити для операцій у морі”, – сказав він.

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Свєт зауважив, що План відновлення морської галузі містить засоби захисту української інфраструктури вже під час війни.

Міністр додав, що Естонія зосередиться і на підтримці цивільної складової, зокрема ініціативі “Зерно з України” та підвищенні потенціалів українських портів.

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