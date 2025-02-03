Американський мільярдер Ілон Маск у соцмережі Х звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.

Маск звинувачує USAID у фінансуванні біологічної зброї

“Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ВАШІ податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, який вбив мільйони людей?”, − наголосив Маск.

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Він також поширив повідомлення користувача KanekoaTheGrate, в якому стверджується, що USAID нібито пов’язане з “державними переворотами на Гаїті, в Україні, Єгипті та інших країнах”, а також співпрацювало з ЦРУ, забезпечуючи американським розвідникам доступ до біологічних лабораторій по всьому світу.

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“ЦРУ збрехало американській громадськості щодо походження COVID-19, тому що визнання правди викрило б його ймовірну роль у перекачуванні грошей платників податків через USAID для фінансування досліджень у лабораторії в Ухані”, − стверджується і повідомленні, яке поширив Маск.