Американський мільярдер Ілон Маск у соцмережі Х звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.

Маск звинувачує USAID у фінансуванні біологічної зброї

“Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ВАШІ податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, який вбив мільйони людей?”, − наголосив Маск.

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Він також поширив повідомлення користувача KanekoaTheGrate, в якому стверджується, що USAID нібито пов’язане з “державними переворотами на Гаїті, в Україні, Єгипті та інших країнах”, а також співпрацювало з ЦРУ, забезпечуючи американським розвідникам доступ до біологічних лабораторій по всьому світу.

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“ЦРУ збрехало американській громадськості щодо походження COVID-19, тому що визнання правди викрило б його ймовірну роль у перекачуванні грошей платників податків через USAID для фінансування досліджень у лабораторії в Ухані”, − стверджується і повідомленні, яке поширив Маск.

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Зупинка фінансування USAID − що треба знати

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

Зазвичай, це гуманітарні, освітні та культурні проєкти, є у портфелі проєктів також й ті, що підтримують інфраструктуру та технології. Минулого року на таку підтримку з бюджету США виділялося до 22 мільярдів доларів. 

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На цьому тлі проєкт журналістських розслідувань BIHUS.Info звернувся за допомогою до своїх читачів і глядачів. У зверненні журналісти зазначили, що гранти USAID становили 2/3 бюджету.

Раніше адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа призупинила надання всіх федеральних грантів та позик. Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

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