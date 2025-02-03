У неділю, 2 лютого, в Тбілісі продовжилися антиурядові протести. Поліція затримала понад 10 мітингувальників, є постраждалі, пише Ехо Кавказа.
У Тбілісі відновилися антиурядові протести − подробиці
Акція протесту відбувалася біля торгового центру Tbilisi Mall, розташованого поряд з важливою автомагістраллю. Правоохоронці намагалися не допустити перекриття дороги протестувальниками.
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Серед затриманих були також активіст Дмитро Бідзінашвілі, члени “Коаліції за зміни” Ніка Мелія та Тенго Тевзадзе, а також колишній мер Тбілісі Гігі Угулава.
Під час сутичок з поліцією постраждав оператор телеканалу “Пірвелі”.
На відео, опублікованих у ЗМІ, видно, як правоохоронці застосовують силу проти затриманих.
Нагадаємо, що протести в Грузії тривають з листопада 2024 року. Громадяни вимагають відставки проросійського уряду та проведення нових виборів.
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Біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 1 січня відбувся масштабний мітинг. На вулиці міста вийшли десятки тисяч проєвропейських протестувальників.
Люди вийшли на мітинг після того, як восени минулого року грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.