У неділю, 2 лютого, в Тбілісі продовжилися антиурядові протести. Поліція затримала понад 10 мітингувальників, є постраждалі, пише Ехо Кавказа.

Урядовці дійшли згоди, що війна в Україні продемонструвала потребу в розширенні та узгодженні зусиль з виробництва озброєнь у Європі.

Нагадаємо, що протести в Грузії тривають з листопада 2024 року. Громадяни вимагають відставки проросійського уряду та проведення нових виборів.

На відео, опублікованих у ЗМІ, видно, як правоохоронці застосовують силу проти затриманих.

Під час сутичок з поліцією постраждав оператор телеканалу “Пірвелі”.

Серед затриманих були також активіст Дмитро Бідзінашвілі, члени “Коаліції за зміни” Ніка Мелія та Тенго Тевзадзе, а також колишній мер Тбілісі Гігі Угулава.

Рада ЄС скасувала безвіз для грузинських чиновників і дипломатів

Рада ЄС призупинила дію безвізового режиму для грузинських чиновників і дипломатів з понеділка, 27 січня.

У своєму прес-релізі Рада ЄС також повідомляла, що грузинські чиновники і дипломати повинні будуть отримувати візи для подорожей до країн-членів ЄС, тоді як на громадян Грузії, які мають стандартні паспорти, це рішення не вплине.

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15 січня в Грузії розпочався масштабний страйк. Сотні компаній приєдналися до протесту проти рішення влади відмовитися від інтеграції з Європейським Союзом.

Біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 1 січня відбувся масштабний мітинг. На вулиці міста вийшли десятки тисяч проєвропейських протестувальників.

Люди вийшли на мітинг після того, як восени минулого року грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.