Латвія в рамках громадської ініціативи “Безпілотники для ЗСУ” передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва, повідомило посольство України в Латвії.
Україна отримала 100 дронів від Латвії − подробиці
Кошти на закупівлю дронів були зібрані під час благодійної акції, організованої міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За координації посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані двом таким українським військовим частинам:
- 21-й бригаді ЗСУ;
- бригаді Національної поліції України “Лють”.
Наразі проєкт зібрав близько 130 тисяч євро.
Допомога Україні від Латвії − що треба знати
Міністерство внутрішніх справ Латвії розробило поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Росії та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури.
Понад 50% українських біженців у Нідерландах працевлаштовані
Литва продовжила національні санкції проти росіян і білорусів ще на рік.
Закон про обмежувальні заходи, діятиме до 3 травня 2025 року, але МЗС країни пропонує продовжити його дію до 2 травня 2026 року.
Раніше Європейський союз готував пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. 16 грудня ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.
У грудні Латвія передала Україні гуманітарну допомогу у вигляді 612 конфіскованих автомобілів на 2,25 млн євро.