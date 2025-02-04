Латвія в рамках громадської ініціативи “Безпілотники для ЗСУ” передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва, повідомило посольство України в Латвії.

Україна отримала 100 дронів від Латвії − подробиці

Кошти на закупівлю дронів були зібрані під час благодійної акції, організованої міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За координації посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані двом таким українським військовим частинам:

Advertisement
  • 21-й бригаді ЗСУ;
  • бригаді Національної поліції України “Лють”.

Фото: посольство України в Латвії / Фейсбук

Наразі проєкт зібрав близько 130 тисяч євро.

Допомога Україні від Латвії − що треба знати

Міністерство внутрішніх справ Латвії розробило поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Росії та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури.

Понад 50% українських біженців у Нідерландах працевлаштовані
Більше по темі

Понад 50% українських біженців у Нідерландах працевлаштовані

Половина всіх працюючих українських біженців зайняті у сфері обслуговування.

Литва продовжила національні санкції проти росіян і білорусів ще на рік.

Закон про обмежувальні заходи, діятиме до 3 травня 2025 року, але МЗС країни пропонує продовжити його дію до 2 травня 2026 року.

Раніше Європейський союз готував пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. 16 грудня ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.

Advertisement

У грудні Латвія передала Україні гуманітарну допомогу у вигляді 612 конфіскованих автомобілів на 2,25 млн євро.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Європа
ЄС хоче дозволити депортацію деяких біженців Європа
ЄС хоче дозволити депортацію деяких біженців
Київ Пост
6г тому
У Литві стартував збір коштів на дрони та антидронові засоби для України Європа
У Литві стартував збір коштів на дрони та антидронові засоби для України
Київ Пост
23г тому
ЄС, Велика Британія та НАТО обговорюють посилення на тлі загроз з боку Трампа і Путіна НАТО
ЄС, Велика Британія та НАТО обговорюють посилення на тлі загроз з боку Трампа і Путіна
За матеріалами AFP
1д тому
У Грузії знову поновились антиурядові акції протесту Європа
У Грузії знову поновились антиурядові акції протесту
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Проросійський політик з Молдови теж помріяв про території України Європа
Проросійський політик з Молдови теж помріяв про території України
Київ Пост
1г тому
Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України Європа
Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України
Київ Пост
2г тому
Понад 50% українських біженців у Нідерландах працевлаштовані Європа
Понад 50% українських біженців у Нідерландах працевлаштовані
Київ Пост
3г тому
Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси” США
Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси”
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Спонсорований контент
" Попередній Україна повернула додому ще дванадцять дітей
Далі » США відновили постачання зброї Україні після короткої паузи