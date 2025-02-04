Латвія в рамках громадської ініціативи “Безпілотники для ЗСУ” передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва, повідомило посольство України в Латвії.

Україна отримала 100 дронів від Латвії − подробиці

Кошти на закупівлю дронів були зібрані під час благодійної акції, організованої міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже.

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За координації посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані двом таким українським військовим частинам:

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21-й бригаді ЗСУ;

бригаді Національної поліції України “Лють”.

Фото: посольство України в Латвії / Фейсбук

Наразі проєкт зібрав близько 130 тисяч євро.

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