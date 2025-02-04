З лютого Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Російської Федерації в районі населеного пункту Новоіванівка, Курської області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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ЗСУ атакували командний пункт ЗС РФна Курщині - подробиці

«Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

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В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника». – ідеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

Операції зі знищення командних пунктів ворога триватимуть до повного припинення російської агресії проти України, наголошує Генштаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по російських командних пунктах

31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ” збройних сил РФ.

12 січня українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині.

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10 січня Збройні сили України вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.

8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк.