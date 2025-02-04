З лютого Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Російської Федерації в районі населеного пункту Новоіванівка, Курської області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЗСУ атакували командний пункт ЗС РФна Курщині - подробиці

«Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

Advertisement

В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника». – ідеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

Операції зі знищення командних пунктів ворога триватимуть до повного припинення російської агресії проти України, наголошує Генштаб ЗСУ.

Уряд США заблокував платіж JPMorgan з “Росатому”, який намагався обійти санкції
Більше по темі

Уряд США заблокував платіж JPMorgan з “Росатому”, який намагався обійти санкції

Міністерство юстиції США з’ясувало, що Росія і Туреччина фінансували ядерні проєкти «Росатома» через американські банки-кореспонденти, проте справжньою метою переказів було уникнення санкцій.

Удари ЗСУ по російських командних пунктах

31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ” збройних сил РФ.

12 січня українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині.

Advertisement

10 січня Збройні сили України вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.

8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк. 

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Росія
За січень ЗСУ уразили дев’ять нафтових об’єктів у Росії Росія
За січень ЗСУ уразили дев’ять нафтових об’єктів у Росії
Київ Пост
1д тому
Дрони СБУ та ССО налетіли на Волгоградський НПЗ і Астраханський ГПЗ Росія
Дрони СБУ та ССО налетіли на Волгоградський НПЗ і Астраханський ГПЗ
Київ Пост
1д тому
РосЗМІ поширили фейк про пілота гелікоптера, який розбився у Вашингтоні Росія
РосЗМІ поширили фейк про пілота гелікоптера, який розбився у Вашингтоні
Стів Браун
1д тому
У Москві підірвали кримінального авторитета з “ДНР” Саркісяна Росія
У Москві підірвали кримінального авторитета з “ДНР” Саркісяна
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Тіньовий флот Росії має 230 танкерів під прапорами США та ЄС Росія
Тіньовий флот Росії має 230 танкерів під прапорами США та ЄС
Київ Пост
1хв тому
Війська КНДР відступили з Курщини вже у середині січня, що каже розвідка Кореї Курськ
Війська КНДР відступили з Курщини вже у середині січня, що каже розвідка Кореї
Київ Пост
7г тому
Уряд США заблокував платіж JPMorgan з “Росатому”, який намагався обійти санкції Росія
Уряд США заблокував платіж JPMorgan з “Росатому”, який намагався обійти санкції
Олена Граждан
9г тому
Буданов заперечив виведення північнокорейських військових із Курщини ГУР
Буданов заперечив виведення північнокорейських військових із Курщини
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Проросійський політик з Молдови теж помріяв про території України
Далі » Тіньовий флот Росії має 230 танкерів під прапорами США та ЄС