У Краснодарському краї Росії вночі проти 5 лютого сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA та керівник регіону Веніамін Кондратьєв. Атака дронів на Краснодарський край: загорілася нафтобаза За словами Кондратьєва, “уламки БПЛА” впали на резервуар з “незначними залишками нафтопродуктів”, спричинивши займання. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Пожежі присвоєно другий ранг складності. За словами губернатора, вогонь вдалося локалізувати, постраждалих немає. Advertisement

Однак ASTRA заявила, що станом на ранок 5 лютого пожежу ще не було загашено. Місцеві жителі повідомляють, що атаковано нафтобазу ТОВ “Албашнефть”. Міністерство оборони Росії заявило про збиття чотирьох безпілотників над територією Курської та Бєлгородської областей. Про атаку на Краснодарський край у повідомленні не згадується. Більше по темі Сили оборони уразили НПЗ у Краснодарському краї та російський “Бук” в Запорізькій області Зафісковано влучання у нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Згодом, за даними оперативного штабу регіону, пожежу на нафтобазі таки загасили.