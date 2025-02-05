У Краснодарському краї Росії вночі проти 5 лютого сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA та керівник регіону Веніамін Кондратьєв.
Атака дронів на Краснодарський край: загорілася нафтобаза
За словами Кондратьєва, “уламки БПЛА” впали на резервуар з “незначними залишками нафтопродуктів”, спричинивши займання.
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Пожежі присвоєно другий ранг складності. За словами губернатора, вогонь вдалося локалізувати, постраждалих немає.
Однак ASTRA заявила, що станом на ранок 5 лютого пожежу ще не було загашено. Місцеві жителі повідомляють, що атаковано нафтобазу ТОВ “Албашнефть”.
Міністерство оборони Росії заявило про збиття чотирьох безпілотників над територією Курської та Бєлгородської областей. Про атаку на Краснодарський край у повідомленні не згадується.
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Згодом, за даними оперативного штабу регіону, пожежу на нафтобазі таки загасили.
За січень ЗСУ уразили дев’ять нафтових об’єктів у Росії
В ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області Росії.
Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує потреби російської армії.
У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки могла бути розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.
У ніч на 29 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» у Тверській області Росії. Тоді ж безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії.
26 січня українські військові повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”.
Увечері 23 січня в російській Рязані ударні безпілотники налетіли на місцевий нафтопереробний завод, який входить до складу Роснефти, а в Брянську дрони знову атакували завод “Кремній”.
А в ніч на 3 лютого безпілотники Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України налетіли на Волгоградський НПЗ (“Лукойл-Волгограднафтопереробка”) та Астраханський газопереробний завод, які виробляють пальне для армії РФ.