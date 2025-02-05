Новий президент США Дональд Трамп вивів Штати з Ради ООН з прав людини і продовжив припинення фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA), повідомляє Reuters.

Трамп знову вивів США з Ради ООН із прав людини

Прийняття цього рішення збігається з візитом до Вашингтона прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який критикував UNRWA через “антиізраїльську пропаганду та зв’язки його співробітників із терористичною діяльністю проти Ізраїлю”.

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Трамп раніше припиняв фінансування UNRWA під час попередньої каденції з 2017 до 2021 року.

Білий дім опублікував інформаційний бюлетень, в якому заявляв, що Рада ООН з прав людини не виконує місії та використовується як інструмент захисту країн, які порушують права людини. Рада, як зазначається, систематично упереджено ставиться до Ізраїлю, приділяючи йому надмірну і несправедливу увагу.

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Сполучені Штати неодноразово звинувачували її в покритті порушень прав людини в інших країнах, однак зосереджувались переважно на Ізраїлі.

Трамп призначив Рубіо тимчасовим очільником USAID

Дональд Трамп раніше призначив держсекретаря Марко Рубіо тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Мільярдер Ілон Маск і поплічник Трампа звинуватив Агентство у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

Раніше адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа призупинила надання всіх федеральних грантів та позик. Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

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