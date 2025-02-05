Парламент Грузії, легитімність якого не визнає громадськість, п’ята президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиція, позбавив повноважень 49 опозиційних депутатів, повідомляє “Эхо Кавказа“.

У Грузії опозицію позбавили мандатів - подробиці

Серед депутатів, чиї повноваження були припинені, є члени партій “Єдиний національний рух”, “Коаліція за зміни” та “Сильна Грузія”.

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Рішення було ухвалено на підставі їхніх власних заяв про складання повноважень, які вони подали до парламенту в листопаді минулого року.

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Наразі в парламенті залишилася лише одна опозиційна партія - “Гахарія за Грузію”, яка має 12 мандатів.

Масштабний страйк у Грузії − що треба знати

15 січня в Грузії розпочався масштабний страйк. Сотні компаній приєдналися до протесту проти рішення влади відмовитися від євроінтеграції.

Біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 1 січня відбувся масштабний мітинг. На вулиці міста вийшли десятки тисяч проєвропейських протестувальників.

Люди вийшли на мітинг після того, як восени минулого року грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.

Не згодні з політикою влади також мітингували 29 та 30 листопада.