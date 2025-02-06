Папа Римський Франциск звернувся до української молоді із закликом пам’ятати своїх героїв та пробачати ворогів, пише Vatican News.
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“Пробачити дуже важко. Ми завжди намагаємося вести війну і відповідати на удар іншим ударом. Але щоб побудувати мирне майбутнє, ми маємо пробачати одне одного. Завжди”, − заявив Папа.
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Він також наголосив на важливості патріотизму, любові до своєї країни, молитви та прощення.
Папа Римський спілкувався з 250 молодими українцями з Києва та інших міст України і світу за допомогою відеозв’язку. Зустріч, за даними Голосу Америки, була організована за участю глави УГКЦ Святослава Шевчука.
“Це диво, що ми маємо світло й електрику”, − пояснив Шевчук Папі Римському, маючи на увазі проблеми з електропостачанням в Україні через російські обстріли.
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Папа Франциск закликав до миру в Україні у різдвяному посланні
Папа Римський Франциск у різдвяному посланні Urbi et Orbi сподівався, що в Україні настане справедливий і тривалий мир.
Він назвав “серйозною” гуманітарну ситуацію в секторі Гази, побажав припинення вогню на Близькому Сході та звільнення ізраїльських заручників. Понтифік закликав до “взаємно узгодженого рішення” щодо об’єднання острова Кіпр, який з 1974 року розділений на Республіку Кіпр і Турецьку Республіку Північного Кіпру.
Рніше Папа Римський назвав український і російський народи “двоюрідними братами”.