Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не ставив жодних ультиматуму Україні у зв’язку з питанням ексгумації жертв подій на Волині.

Про це він сказав в ефірі Kanal Zero, повідомляє РАР.

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Дуда: українці вірять, що вони захищають Європу

Президент Польщі зазначив, що він не з тих людей, які відмовляються допомагати сусідові, у якого «палає дім», навіть якщо цей сусід зробив йому багато зла в минулому.

За його словами, «українці вірять, що вони захищають Європу, вони глибоко в цьому переконані та не думають, що вони нам щось винні за те, що ми їм допомогли».

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Дуда зазначив, що напередодні вторгнення Росії в Україну він говорив з Президентом Володимиром Зеленським про «обізнаність» щодо подій на Волині.

Він також додав, що ця зустріч відрізняється від переговорів про ексгумацію з експрезидентом України Петром Порошенком, які «не дали жодних результатів».

Більше по темі Словаки отримують російський газ через Туреччину Україна, яка бореться з російським вторгненням з лютого 2022 року, на початку року припинила поставки на Захід, завдавши удару по сильно залежній Словаччині.

«Ми будемо робити кроки, щоб ця тема перестала бути приводом для гніву між нашими народами, для цієї глибоко пораненої пам’яті, або, як дехто каже, для ненависті», – сказав Дуда.

Україна дозволила Польщі провести ексгумацію жертв Волинської трагедії

Україна побіцяла не створювати перешкод полякам у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

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Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою “Волинське питання”.

9 жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш укотре наголосив на важливості вирішення питання Волинської трагедії.

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.

Волинська трагедія – що треба знати

Волинське питання (або Волинський інцидент чи Волинська трагедія) – етнічні чистки в 1943 році на Волині між польським та українським населенням, участь у яких брали Українська Повстанська Армія, підпорядкована ОУН, польська Армія Крайова, польські шуцманшафт-батальйони, радянські партизани, а також українські та польські громадяни.

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У традиційній польській історіографії подія сприймається як етнічна чистка виключно польського населення, а в українській – як “дія у відповідь”.

Водночас міністр задоволений тим, що техніка надходить в Україну, але й визнав, що прориву немає, а ризик катастрофи зростає перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.