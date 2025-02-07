Президент Чехії Петр Павел ухвалив закон, який забороняє надання громадянства росіянам до закінчення війни в Україні, пише Радіо Свобода.

Росіяни не зможуть отримати чеське громадянство − подробиці

Навіть якщо росіяни відмовляться від свого паспорта, у більшості випадків вони не зможуть отримати громадянство Чехії. Виняток становить лише політичних біженців та дітей віком до 15 років.

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Закон також передбачає продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік, можливість для українців, які прожили в Чехії більше двох років, отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування та заборону на співпрацю з іноземними державами без дозволу.

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Законопроєкт ускладнює вступ українських дітей до державних шкіл, що викликало критику через можливу дискримінацію. Росіяни, які проживають у Чехії, обурені забороною на отримання громадянства.

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Президент Чехії продовжив термін захисту українських біженців

Президент Чехії Петр Павел схвалив законодавчі зміни про розширення тимчасового захисту біженців з України від російської агресії.

Президент підписав Закон від 30 січня 2025 року про внесення змін до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ РФ, зі змінами та іншими відповідними законами.

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Українським біженцям, які проживають в Чехії понад два роки, буде надана можливість отримати спеціальний довгостроковий вид на проживання.

За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік). Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.